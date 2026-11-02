Enna ricorda i suoi defunti: visita alle tombe illustri e messa al cimitero

Fiori a disposizione dei visitatori, viali interni sottoposti a manutenzione e un omaggio alle personalità che hanno segnato la storia di Enna. La commemorazione dei defunti al cimitero cittadino ha visto anche quest’anno momenti di raccoglimento sulle tombe di alcuni protagonisti della vita politica e culturale ennese. La ricorrenza è stata accompagnata dagli interventi di pulizia e ripristino delle aree interne, effettuati nelle settimane precedenti.

Davanti ai cancelli d’ingresso sono stati collocati alcuni contenitori con fiori destinati ai visitatori, affinché anche chi non ne avesse portati da casa potesse lasciare un omaggio ai propri cari.

Il ricordo delle personalità ennesi

Nel corso della giornata il sindaco Mirello Crisafulli e gli altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno fatto visita alle sepolture di alcune figure che hanno avuto un ruolo nella storia della città e del Paese.

Tra i nomi ricordati quelli di Napoleone e Pompeo Colajanni, Nino Savarese, Francesco Paolo Neglia, Rocco Lombardo, Calogero Lo Giudice e Piero Farinato. Personalità appartenenti a diversi ambiti, dalla politica alla cultura, il cui contributo è rimasto legato alla memoria collettiva della comunità ennese.

Il vicesindaco Stefania Marino ha invece partecipato alla celebrazione della messa all’interno del cimitero.

La manutenzione del cimitero

In vista della ricorrenza sono stati effettuati alcuni interventi nelle aree cimiteriali. I lavori, curati dall’assessorato guidato da Leandro Lombardo, hanno riguardato la scerbatura e il ripristino del manto stradale dei viali interni.

Nel corso della visita, gli amministratori hanno verificato gli interventi realizzati. Sulle condizioni della struttura è intervenuto l’assessore Lombardo, che ha dichiarato: «Garantire ai cittadini la possibilità di far visita ai propri cari in un luogo accogliente, decoroso e sicuro è da sempre una nostra priorità, in particolare in una ricorrenza così sentita. Ci auguriamo che tutti abbiano trovato un ambiente pulito e curato, all’altezza del rispetto che questo luogo merita».

L’organizzazione degli accessi

La gestione dell’afflusso al cimitero e dei servizi di trasporto ha coinvolto il personale cimiteriale, gli uffici comunali, i volontari della Protezione civile e la Polizia locale. Secondo quanto riferito dall’assessore, la giornata si è svolta senza disagi.

Lombardo ha rivolto un ringraziamento alle persone impegnate nei servizi: «A nome di tutta l’Amministrazione comunale desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai dipendenti cimiteriali, al funzionario responsabile, a tutto il personale comunale, ai volontari della Protezione civile e al Comando della Polizia locale, che con il loro impegno hanno garantito un accesso ordinato al cimitero e la gestione dei servizi di trasporto per l’intera giornata».