Dalla moto cannolo alla moto d’acqua: la nuova creazione dello youtuber ennese

C’è chi il cannolo siciliano lo mangia, chi lo fotografa e chi decide addirittura di metterlo su due ruote. O, meglio ancora, di portarlo in acqua. È la nuova trovata creativa di Ugo Cammarata, youtuber ennese e ideatore della ormai conosciuta moto cannolo, che torna a stupire con un’evoluzione decisamente originale del suo progetto: una moto d’acqua ispirata proprio al celebre dolce siciliano.

Dalla strada al mare

Dopo aver attirato nel 2024 l’attenzione dei media con la sua moto cannolo, Cammarata rilancia e cambia scenario. La sua creazione abbandona idealmente l’asfalto per conquistare il mare, mantenendo intatto il riferimento a uno dei simboli più riconoscibili della gastronomia isolana.

Un’idea fuori dagli schemi, che conferma la voglia dello youtuber ennese di sperimentare e trasformare un prodotto della tradizione in qualcosa di decisamente insolito. Stavolta, insomma, il cannolo non si limita a far venire l’acquolina in bocca: punta anche a solcare le onde.

Una Sicilia creativa

Dietro l’aspetto curioso dell’iniziativa c’è anche un messaggio che Cammarata tiene a sottolineare. La sua non vuole essere soltanto una sfida di fantasia e manualità, ma un modo per raccontare la Sicilia attraverso l’ingegno, la creatività e l’orgoglio delle proprie radici.

L’obiettivo è contribuire a diffondere un’immagine positiva dell’Isola, distante dai soliti stereotipi e legata ai valori del lavoro, della cultura popolare e della legalità. Un progetto che guarda anche alle nuove generazioni, mostrando come la passione per il proprio territorio.

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