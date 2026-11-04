Blackout su reti fisse e mobili a Troina, petizione dei Gd con 1400 firme
Troina - 04/11/2026
Si è conclusa con 1.400 sottoscrizioni la petizione promossa dai Giovani Democratici di Troina per denunciare i frequenti blackout delle reti fisse e mobili nel territorio comunale.
I numeri dell’iniziativa
All’iniziativa hanno aderito 1.270 cittadini e 130 attività economiche, tra cui farmacie, patronati ed esercizi della zona artigianale, penalizzati dai blocchi dei pagamenti POS e dei servizi telematici.
Istanza trasmessa agli enti
L’istanza è stata trasmessa ad AGCOM, ai ministeri competenti, alla Regione Siciliana, a Infratel, agli operatori di rete, al Prefetto di Enna e alle autorità locali. I promotori e i consiglieri comunali Luigi Sotera e Martina Amata sollecitano l’apertura urgente di un tavolo tecnico, verifiche ispettive sulla qualità del servizio e un impegno formale del Consiglio Comunale tramite un apposito Ordine del Giorno.