Blackout su reti fisse e mobili a Troina, petizione dei Gd con 1400 firme

Si è conclusa con 1.400 sottoscrizioni la petizione promossa dai Giovani Democratici di Troina per denunciare i frequenti blackout delle reti fisse e mobili nel territorio comunale.

I numeri dell’iniziativa

All’iniziativa hanno aderito 1.270 cittadini e 130 attività economiche, tra cui farmacie, patronati ed esercizi della zona artigianale, penalizzati dai blocchi dei pagamenti POS e dei servizi telematici.

Istanza trasmessa agli enti