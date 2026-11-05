Valguarnera accoglie il Velo di Sant’Agata

Dopo la statua della Madonna di Fatima, ospite della Parrocchia di San Francesco per 17 giorni, Valguarnera adesso si prepara ad accogliere il “Velo di Sant’Agata”: due giorni di fede, preghiera e impegno che avrà come tema la violenza sulle donne. La preziosa reliquia della vergine e martire catanese sarà ospitata il 14 e 15 novembre dalla stessa Parrocchia, guidata da don Salvatore Cumia.

Un appuntamento che unirà spiritualità, testimonianza cristiana e sensibilizzazione sociale. Un evento atteso, che offrirà ai fedeli e all’intera cittadinanza l’opportunità di accostarsi alla testimonianza di una delle figure più amate della tradizione cristiana siciliana. Sant’Agata, giovane donna che seppe rimanere fedele alla propria fede anche di fronte alla persecuzione e alla violenza, continua ancora oggi a rappresentare un esempio luminoso di coraggio, dignità e fedeltà ai propri valori.

Il programma di sabato 14 novembre: il convegno contro la violenza sulle donne

Le celebrazioni saranno precedute, sabato 14 novembre, da un momento di preghiera comunitaria: alle ore 17.30 sarà recitato il Santo Rosario, seguito alle ore 18.00 dalla Santa Messa.

Alle ore 19.00 si terrà un importante convegno dal titolo «Contro la violenza sulle donne», organizzato dall’Associazione «Donne Insieme Sandra Crescimanno» di Piazza Armerina, realtà impegnata nella sensibilizzazione e nel contrasto alla violenza di genere.

Un momento di riflessione che intende richiamare l’attenzione su una delle emergenze più dolorose della nostra società, ricordando quanto sia necessario promuovere una cultura del rispetto, della tutela e della dignità di ogni donna.

Domenica 15 novembre: l’accoglienza del Velo di Sant’Agata e le celebrazioni

La giornata di domenica 15 novembre, invece, sarà interamente dedicata alla presenza del Velo di Sant’Agata.

Alle ore 9.00 si svolgerà l’accoglienza della reliquia, seguita alle 9.30 dalla Santa Messa. Alle ore 10.30 sarà celebrata una seconda Eucaristia, al termine della quale avrà inizio l’adorazione eucaristica che si protrarrà per tutta la giornata.

Alle ore 12.00 sono previsti la celebrazione dell’Ora Media e l’Angelus.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, la comunità si ritroverà per la preghiera del Santo Rosario; seguiranno alle 17.30 la celebrazione dei Vespri e la benedizione eucaristica. La giornata si concluderà alle ore 18.00 con la Santa Messa.

Don Cumia: «La testimonianza di Sant’Agata contro ogni forma di violenza»

“La visita del Velo di Sant’Agata – afferma don Salvatore Cumia – non vuole essere soltanto un appuntamento devozionale, ma un’occasione per riscoprire il valore di una testimonianza che attraversa i secoli e continua a parlare al cuore dell’uomo contemporaneo. La figura della martire catanese richiama infatti il coraggio di chi non rinuncia alla propria dignità e invita tutti, credenti e non credenti, a costruire una società nella quale nessuna donna debba subire violenza, sopraffazione o discriminazione.”

Due giorni, dunque, nei quali fede e impegno civile si incontrano, offrendo alla comunità di Valguarnera un’importante occasione di preghiera, riflessione e crescita.