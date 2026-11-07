Piscina coperta di Enna: slitta apertura, Trovato: “Mi assumo la responsabilità”

L’assessore allo Sport del Comune di Enna, Giuseppe Trovato, fa mea culpa per il protrarsi della chiusura della piscina coperta e chiede ancora qualche giorno di pazienza agli utenti. Con una nota pubblica, l’amministratore ricostruisce le tappe che hanno portato allo slittamento della riapertura dell’impianto, assumendosi la responsabilità politica del ritardo.

Piscina di Enna, i motivi del ritardo nella riapertura

La riapertura era stata programmata durante il periodo estivo, approfittando della consueta sospensione delle attività per effettuare alcuni interventi necessari. Le risorse economiche erano state individuate e la relativa variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale già il 28 giugno, a meno di un mese dall’insediamento della nuova Amministrazione.

Eppure, al 5 novembre, la piscina è ancora chiusa al pubblico. Diversi gli ostacoli incontrati lungo il percorso: «Prima l’eccessiva lentezza nell’affidare i lavori, poi il ritardo nella consegna di alcuni prodotti idraulici a causa dei blocchi stradali, poi l’otturazione della condotta idrica, ora la necessità di ripetere le analisi dell’acqua per l’autorizzazione sanitaria» spiega Trovato. Una sequenza di imprevisti e difficoltà che ha fatto slittare progressivamente i tempi, nonostante la programmazione iniziale.

Trovato: «Mi assumo la responsabilità di questo ritardo»

L’assessore non cerca giustificazioni e sceglie di assumersi direttamente la responsabilità politica della vicenda. «Insomma, al netto di un pizzico di malasorte, mi assumo la responsabilità di questo ritardo», dichiara Trovato, precisando di ritenere di aver fatto personalmente tutto quanto rientrava nelle proprie prerogative e nei propri compiti.

Una presa di posizione che rivendica anche un preciso principio di comportamento amministrativo: «Ritengo sia serio, per un amministratore pubblico, assumersi sempre la responsabilità per come vanno le cose, anziché prendersi i meriti quando vanno bene, e scaricare la responsabilità sugli uffici quando vanno male».

Nuova stagione, corsia centrale sempre disponibile per il nuoto libero

Nella comunicazione c’è spazio anche per una novità che caratterizzerà la ripartenza dell’impianto e che rappresenta una scelta precisa della nuova Amministrazione. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, e in qualsiasi fascia oraria, dalle 9 alle 21.30, sarà infatti disponibile una corsia, quella centrale, riservata esclusivamente al nuoto libero. «Pensiamo sia giusto garantire a chiunque ne abbia voglia di fare una nuotata, senza esser costretto ad attendere gli orari meno comodi», spiega Trovato.

L’obiettivo è ampliare le possibilità di accesso alla struttura, garantendo maggiore flessibilità a chi desidera frequentare la piscina senza vincoli legati agli orari delle attività organizzate.