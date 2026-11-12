Enna, “Tre decenni senza Dino”: al Teatro Neglia omaggio a Gesualdo Bufalino

La memoria di Gesualdo Bufalino incontra il pubblico ennese attraverso il linguaggio del teatro. Sabato 14 novembre, alle 21, il Teatro Comunale Neglia ospiterà “Diceria dell’untore”, spettacolo tratto dal celebre romanzo dello scrittore siciliano, nell’ambito del progetto culturale “Tre decenni senza Dino”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Comiso in occasione dei trent’anni dalla scomparsa dell’autore, parte proprio da Enna per avviare un percorso che attraverserà i teatri delle nove province siciliane, con l’obiettivo di mantenere viva l’eredità letteraria di una delle personalità più originali della cultura italiana del Novecento.

Al Teatro Neglia il debutto del percorso siciliano

La città di Enna sarà la prima tappa di questo itinerario culturale, che proseguirà lunedì 16 novembre al Cine Teatro Artanis di Caltagirone e giovedì 19 novembre al Teatro Annibale di Francia di Messina. Tutti gli appuntamenti sono fissati alle ore 21.

Sul palco andrà in scena una produzione dell’associazione culturale La Girandola. L’adattamento teatrale porta la firma di Giuseppe Ferlito, mentre la regia è affidata a Giampaolo Romania. Il cast comprende Marco Comitini, Giuseppe Ferlito, Leandra Gurrieri, Anita Indigeno, Giovanni Migliorisi e Salvo Purromuto.

“Diceria dell’untore”, tra amore, malattia e speranza

Lo spettacolo riprende le atmosfere e i temi del romanzo pubblicato da Bufalino nel 1981, ispirato anche alla sua esperienza personale nel sanatorio della Rocca di Palermo, dove fu ricoverato nel 1946 a causa della tubercolosi.

La vicenda porta in scena un’umanità sospesa tra la paura della morte e il desiderio di vivere, tra la dimensione della cura e la forza dei sentimenti. Il confronto tra scienza, amore e fragilità umana diventa così il filo conduttore di una rappresentazione che restituisce la profondità della scrittura bufaliniana.

Non soltanto un omaggio letterario, dunque, ma un’occasione per riscoprire attraverso il teatro una riflessione universale sull’esistenza, sulla speranza e sul valore dei legami umani.

Da Enna alla Sicilia, la cultura diventa promozione del territorio

“Tre decenni senza Dino” è realizzato con il contributo della Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e la collaborazione della Fondazione Gesualdo Bufalino.

Il progetto non si limita alle rappresentazioni teatrali. Accanto agli spettacoli sono previste iniziative di promozione culturale e turistica, con guide, esperti del territorio, materiali informativi, video e opuscoli dedicati allo scrittore.

Al centro c’è anche Comiso, città natale di Bufalino, insieme al Parco Letterario a lui intitolato e al patrimonio della provincia di Ragusa. L’intento è costruire un collegamento tra letteratura, identità dei luoghi e turismo culturale, facendo conoscere a un pubblico più ampio gli scenari che hanno alimentato l’immaginario dello scrittore.

Per Enna, la prima serata del tour rappresenta un appuntamento che porta sul palcoscenico una pagina importante della letteratura siciliana e inserisce il capoluogo nel percorso regionale dedicato alla memoria di Gesualdo Bufalino.