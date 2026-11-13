Politica, Giuseppe Di Franco lascia la Dc

“Ho maturato la decisione di lasciare la Democrazia Cristiana e il ruolo di dirigente che ricoprivo al suo interno. Non è una scelta improvvisata, né dettata da risentimenti personali. È una decisione che nasce da una diversa concezione dell’impegno politico e del rapporto tra appartenenza, responsabilità e libertà di espressione. Così Giuseppe Di Franco, oramai ex dirigente nazionale della DC, che aggiunge:

Il caso del milione di euro per il centenario della Provincia

“La vicenda che riguarda le dichiarazioni rilasciate in occasione del centenario della Provincia di Enna, nel quale ho espresso le mie perplessità sull’utilizzo di un milione di euro stanziato per le celebrazioni, ha rappresentato un momento di grande riflessione. Ho ritenuto doveroso, da dirigente politico e da cittadino, sollevare una questione che riguarda l’utilizzo delle risorse pubbliche e le priorità del nostro territorio. Mi è stato invece chiesto di esprimere quelle considerazioni esclusivamente a titolo personale, senza coinvolgere il partito. Ho preso atto di questa posizione-continua Di Franco- ma ho anche compreso che il mio modo di intendere la politica non trova più la necessaria sintonia con quello della mia organizzazione.

«La politica significa libertà di espressione»

Per me fare politica- va avanti Giuseppe Di Franco- significa avere il coraggio di confrontarsi, esprimere idee, sollevare problemi e, quando necessario, anche dissentire. L’appartenenza a un partito non può mai significare di rinunciare alla propria libertà di pensiero. Desidero essere chiaro su un punto: lascio la Democrazia Cristiana, ma non lascio il mio territorio e non rinuncio all’impegno per la nostra provincia. Continuerò a seguire con attenzione le vicende politiche, amministrative e sociali dell’Ennese, mantenendo la libertà di intervenire e di esprimere le mie valutazioni ogni volta che lo riterrò necessario.

Il ringraziamento ai cittadini e la scelta di restare libero

Ai cittadini che in questi anni hanno seguito il mio percorso, condiviso le mie battaglie e manifestato fiducia nei miei confronti, rivolgo il mio sincero ringraziamento. Non cerco poltrone- si avvia alla conclusione dell’intervento- non inseguo incarichi e non intendo sostituire un’appartenenza con un’altra soltanto per convenienza. Rivendico semplicemente il diritto di essere libero, coerente e fedele alle mie idee. Perché la politica, prima di essere appartenenza a un partito, deve essere servizio alla comunità e rispetto verso i cittadini”.