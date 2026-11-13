Legge di Stabilità all’Ars: il PD di Enna rilancia su sanità, Province e spopolamento

di Giacomo Lisacchi

Abolizione del ticket sanitario, ritorno all’elezione diretta del Presidente della Provincia e misure strutturali contro lo spopolamento dei comuni dell’entroterra. Sono le tre priorità individuate dal Partito Democratico della provincia di Enna e destinate a entrare nella piattaforma di proposte da sottoporre all’Assemblea regionale siciliana in vista della discussione sulla Legge di Stabilità.

Le indicazioni sono emerse durante la riunione dell’Assemblea dei Circoli provinciali del PD, alla quale hanno partecipato il Presidente del Libero Consorzio Comunale, i consiglieri provinciali delegati e la deputata regionale Stefania Marino. Un confronto che ha permesso di fare il punto sull’attività amministrativa e di definire le questioni da portare all’attenzione della Regione.

Il bilancio del Libero Consorzio: scuole, strade e Pergusa

Una parte dell’incontro è stata dedicata ai risultati e agli interventi del Libero Consorzio. Tra gli argomenti affrontati, la riqualificazione degli istituti scolastici superiori, il servizio ASACOM a sostegno degli studenti con disabilità e la manutenzione della viabilità provinciale.

Al centro del confronto anche i lavori sulla strada Panoramica di Enna e le prospettive dell’Ente Autodromo di Pergusa, due questioni strategiche per il territorio provinciale.

Rapè: «Al centro diritti, equità sociale e partecipazione»

A conclusione dei lavori, la segretaria provinciale Katya Rapè ha ribadito la volontà del partito di mantenere un collegamento costante tra circoli, amministratori e rappresentanti istituzionali.

«Le nostre proposte mettono al centro i diritti, l’equità sociale e la partecipazione democratica», si legge nella nota diffusa al termine dell’assemblea. Il PD ennese intende proseguire nell’attività di confronto e proposta, con l’obiettivo di portare all’attenzione delle istituzioni regionali le esigenze delle comunità locali.

La discussione sulla Legge di Stabilità rappresenta, in questo senso, il prossimo banco di prova per verificare la possibilità di tradurre le priorità individuate in interventi concreti per il territorio.