il Partito Repubblicano Italiano si riunisce a Roma il 14 e 15 novembre per il suo 51° Congresso Nazionale

Sabato 14 e Domenica 15 novembre 2026 si terrà a Roma presso l’ Hotel Radisson Blu GHR – via Domenico Chelini 41 il 51° Congresso Nazionale del Partito Repubblicano Italiano – “L’eredità nel futuro”

I lavori del Congresso si apriranno ufficialmente con la relazione politica del segretario nazionale, Corrado De Rinaldis Saponaro. Un intervento atteso che detterà le linee programmatiche e strategiche del partito, riaffermando l’attualità del pensiero laico, riformista ed europeista dell’Edera e avviando il dibattito tra i territori, i quadri dirigenti e gli ospiti del mondo politico, culturale e sociale.

L’evento rappresenta un momento cruciale per il rilancio dell’iniziativa politica repubblicana nel quadro nazionale ed europeo.

“L’eredità nel futuro” sintetizza la missione dei repubblicani italiani: custodire i valori fondanti della tradizione mazziniana, di Ugo La Malfa e Giovanni Spadolini per tradurli in proposte concrete, capaci di offrire al Paese una visione rigorosa, responsabile e lungimirante. Le due giornate romane saranno quindi il laboratorio da cui prenderà slancio la nuova stagione politica del PRI, pronta a dialogare con i cittadini e con le forze politiche per il bene delle istituzioni democratiche.

I lavori si chiuderanno nel pomeriggio di domenica con l’elezioni degli organi statutari, del consiglio nazionale, del collegio dei probiviri, della commissione statuto e delle commissioni tematiche.













Messina 13/11/2026





Pietro Currò

Segretario Regionale del P.R.I.

Federazione Sicilia





Luogo: Hotel Radisson Blu GHR , via Domenico Chelini , 41, ROMA, ROMA, LAZIO