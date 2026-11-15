In partenza il 21 novembre la terza edizione della rassegna teatrale TeaTRAME al Garage Arts Platform di Enna

Dal 21 novembre torna la rassegna teatrale TeaTRAME con calendario di 5 appuntamenti a cavallo tra fine 2026 e inizio 2027, che mescolano teatro, danza contemporanea, musica e laboratorio, organizzata dall’Associazione Culturale Garage.



Le tematiche attorno alle quali si svolge la terza edizione di TeaTRAME sono quelle legate al corpo, ai suoi movimenti e vibrazioni, ai suoi dolori, le sue ansie e liberazioni.



Si parte il 21 novembre alle 21 con lo spettacolo “Figliasanta” di Ludovica M. Poerio e Sergio Beercock, produzione Compagnia Abbondanza/Bertoni, con il supporto di Campsirago Residenza, Piccolo Teatro dei Biscottari e Spazio Franco. Evento in collaborazione con Muxarte. La performance di teatro-danza esplora la condizione dell’essere figlia e, al tempo stesso, madre della propria madre. Al centro della ricerca vi è la generatività come processo di trasformazione, rinascita e trasmissione. Lo spettacolo attraversa il legame tra genitori e figli come spazio in cui memoria, cura e identità si intrecciano e riscrivono.



Venerdì 27 novembre alle 21 sarà la volta di “Risonanze Magnetiche” di e con Rita Fuoco Salonia, con musiche originali di Carlo Natoli, produzione Teatro Stabile di Catania e Bottega del Pane. È il racconto dell’inizio della fine del sogno di un futuro possibile e vivibile, dove i personaggi, tutti antieroi reali, diventano loro malgrado figure poetiche e quasi mitologiche, mentre la poesia di strada, che fa da controcanto al racconto, offre lo spunto per un’analisi impietosa del tempo oscuro che stiamo vivendo, all’interno di un gioco letterario dove l’incubo del reale e quello del sogno si fondono senza soluzione di continuità. Un viaggio tra le stagione di una vita sognata, senza ritorno.



Sabato 19 dicembre dalle 20 la serata sarà dedicata alla musica, all’improvvisazione e alla liberazione fisica attraverso il movimento e il ritmo, grazie a due performance di Giorgia Di Giovanni, in collaborazione con il saxofonista Pierfrancesco Mucari e con il suo alias dj Vitu Vinci. “We around with Little Bag” è una performance site-specific/instant composition: Little Bag è un personaggio che ha un suo modo di stare e andare, personaggio che osserva e che ascolta. È proprio in questo stato di ascolto che incontra la musica che lo riconnette al suo essere in un luogo, traendone nuovi gesti e nuove possibilità di movimento che s’intrecciano con storia, paesaggi, particolari e silenzi ricchi di respiro. Nella ripetizione dei gesti suggeriti dall’ambiente, dimenticando se stesso e incontrando il Genius Loci, trasforma musica, danza e luogo, fisico ed emozionale, in unico corpus performativo. Alle 21 continuerà la serata con “Free Dance” performance partecipativa guidata da Giorgia Di Giovanni e legata al dj set giocoso e concettuale di Vitu Vinci che con la sua ricerca musicale, tempi e respiri, creerà una dimensione sonora e immaginifica, stimolando una relazione tra i corpi e i neuroni a specchio. Istruzioni per il pubblico: portare un paio di occhiali da sole e traslocare i pensieri! Entrambe le performance sono organizzate da Vento di Scirocco con il supporto di Balletto Civile.



Venerdì 8 gennaio 2027 alle 21 l’ultimo spettacolo della rassegna approfondisce il tema della violenza di genere con “Ferite, oltre la paura”, regia di Aldo Rapè, con Veronica D’Antoni, Monica Granatelli, Ottavio Miuccio, Anastasia Pulvirenti, Norma Pulvirenti, produzione Primaquinta. Una donna su tre ogni giorno subisce una violenza, sessuale, fisica o verbale. Atti discriminanti che feriscono la persona che li subisce, a volte mortalmente. “Ferite” è un momento teatrale di riflessione e sensibilizzazione sul tema della violenza e non solo di genere. Un lavoro che affonda le proprie ricerche su temi quotidiani, sulla potenza della nostra gestualità e sull’uso delle parole. Per una vita senza più paura. L’opera che abbraccia anche stili come la break dance e l’hip hop, è stata rappresentata in concomitanza con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lo spettacolo affronta, infatti, il tema della violenza di genere, esplorando la paura, i silenzi caratteristici delle relazioni violente, il prima e il dopo, e la violenza che si nasconde dietro le parole.



Pochi giorni dopo, lunedì 11 e martedì 12 gennaio 2027, nel tardo pomeriggio e serata si svolgerà il laboratorio teatrale “Il Gioco del Teatro” a cura di Aldo Rapè, con la quale si offre a tutti la possibilità di cominciare il nuovo anno prendendo dimestichezza con il proprio corpo nel contesto dell’azione scenica, con un approccio giocoso, fisico e divertente.



Tutti gli spettacoli e il laboratorio si tengono presso il Garage in via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa.

Per informazioni su spettacoli, prevendite e laboratorio contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti: garage.enna@gmail.com, 3668725778 (Mario), 3409655369 (Claudio, w.app).



Luogo: Garage Arts Platform, via Leonardo da Vinci , 2, ENNA, ENNA, SICILIA