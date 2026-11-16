Etna’s Trophy 2026, al PalaVolcan di Acireale una grande giornata di Ju Jitsu tra agonismo, spettacolo e crescita





È stato un successo l’Etna’s Trophy 2026 di Ju Jitsu, andato in scena al PalaVolcan di Acireale, una giornata interamente dedicata alle specialità Duo, Show e Duo System, che ha coinvolto atleti di tutte le età, dai più piccoli delle categorie non competitive fino agli agonisti delle categorie Under 14, Under 16, Under 18, Under 21 e Adult.

Una manifestazione intensa e articolata, capace di coniugare competizione, spettacolo e soprattutto il valore educativo dello sport. Il programma ha infatti previsto una prima parte dedicata alle categorie agonistiche e una seconda riservata ai più piccoli, con le categorie Under 12 e Under 10, offrendo a tutti la possibilità di vivere il tatami secondo il proprio livello di preparazione e di esperienza.

Al PalaVolcan è stata soprattutto una giornata nella quale generazioni diverse di atleti hanno condiviso lo stesso tatami

A spiegare il significato dell’appuntamento è Cosimo Costa, presidente e tecnico del Dojo di Catania. «L’Etna Trophy – ha sottolineato – nasce con l’obiettivo di portare avanti le specialità Duo e Show, che rappresentano una parte importante dell’attività delle nostre società. Un lavoro che non si limita alla preparazione agonistica, ma accompagna i ragazzi in un percorso di crescita che può condurli anche verso i futuri campionati e gli appuntamenti federali».

Una filosofia condivisa da Salvo Molino, campione del mondo e ieri nel ruolo di arbitro Csain, che ha evidenziato il significato di una giornata vissuta al PalaVolcan come una vera festa dello sport. L’Etna’s Trophy ha riunito «tantissimi partecipanti di tutte le età», in una manifestazione che ha saputo valorizzare sia il momento agonistico sia quello dedicato ai più piccoli. Il Duo System e le altre specialità diventano così strumenti attraverso i quali i giovani possono confrontarsi, lavorare insieme e acquisire una sempre maggiore padronanza tecnica.

Per lo CSAIN l’evento ha rappresentato un ulteriore momento di valorizzazione del Ju Jitsu e del lavoro svolto quotidianamente da tecnici e società. Salvatore Bartolo Spinella, presidente nazionale dell’ente, ha parlato di «una grande, bellissima giornata» e ha rivolto un ringraziamento particolare al maestro Cosimo Costa, responsabile della disciplina, al maestro Alfredo Petralia e a tutti i tecnici impegnati nella formazione degli atleti.

«Grazie al loro quotidiano impegno – ha sottolineato Spinella – vengono portate a compimento queste bellissime attività e soprattutto vengono portati sul tatami ragazzi tecnicamente e sportivamente bravi, ma anche molto disciplinati».





I RISULTATI

Sul piano sportivo, l’Etna’s Trophy ha regalato numerosi confronti nelle diverse categorie. Nel Duo Master + Adults Merged il successo è andato ad Angelo Zito e Simone Tomarchio, davanti ad Andrea Biagio Rinaudo e Gaetano Sorce. Terzo posto per Ernesto Chiappero e Dario Brischetto e, a pari merito, Antonio Chiavetta e Salvatore Musumeci.

Nel Duo U21 + U18 Men hanno conquistato il primo posto Angelo Zito e Giovanni Cardillo, seguiti da Paolo Panebianco e Lorenzo Ingarao. Terzi Francesco Filippini e Giacomo Cannizzaro e Alberto Visalli e Ismaele Battiato.

Nel Duo U21 + U18 Women vittoria per Giuliana Petralia e Chiara Visalli, seconde Sofia Calcagno e Federica Di Geronimo. Nel Duo U21 + U18 Mix primi Chiara Visalli e Paolo Panebianco, secondi Sofia Calcagno e Lorenzo Ingarao, terzi Giovanni Cardillo e Sofia Barbera e, a pari merito, Francesco Filippini e Alessia Nicotra.

Tra gli Under 16, nel Duo Men U16 si sono imposti Francesco Milazzo e Giorgio Sciacca, davanti a Flavio D’Augusta Perna e Alessandro Picerno e a Matteo Messina e Matteo Privitera. Nel Duo Mix U16 primi Giuliana Petralia e Giorgio Sciacca, secondi Chiara Consolo e Francesco Milazzo, terze Giulia Nicotra e Matteo Messina.

Nel Duo Women U16 + U14 primo posto per Miriam Finocchiaro e Fabiola Torresi, seconde Sarah Picuno e Ludovica Terramagra, terze Giulia Nicotra e Arianna Russo e, a pari merito, Saanvi Verma e Roberta Ilescu.

Nel Duo Men U14 successo per Luca Cannavò e Alessio Fazio, secondi Alessandro Canfarelli e Tommaso Marino, terzi Lorenzo Cannone e Luciano Bufalino e Samuel Roggio e Arseny Sciuto. Nel Duo Mix U14 primi Luca Cannavò e Sofia Spinella, secondi Miriam Finocchiaro e Alessandro Canfarelli, terzi Fabiola Torresi e Tommaso Marino e Samuel Roggio e Sarah Picuno.

Grande spazio anche alle prove Show, che hanno aggiunto una componente spettacolare alla manifestazione. Nello Show Men Adults U21 e U18 primi Giovanni Cardillo e Angelo Zito, secondi Gaetano Sorce e Andrea Biagio Rinaudo, terzi Francesco Filippini e Giacomo Cannizzaro.

Nello Show U18 Mix + Women vittoria per Chiara Visalli e Paolo Panebianco, secondi Sofia Calcagno e Lorenzo Ingarao, terze Chiara Consolo e Federica Di Geronimo. Nello Show Men U16 primi Flavio D’Augusta Perna e Alessandro Picerno, secondi Francesco Milazzo e Giorgio Sciacca, terzi Matteo Messina e Matteo Privitera.

Nello Show Mix U16 + U14 primo posto per Giorgio Sciacca e Giuliana Petralia, secondi Sofia Spinella e Luca Cannavò, terzi Alessandro Canfarelli e Miriam Finocchiaro.

Infine, nello Show U14 Men + Women vittoria per Luca Cannavò e Alessio Fazio, seconde Fabiola Torresi e Miriam Finocchiaro, terzi Alessandro Canfarelli e Tommaso Marino e, a pari merito, Arseny Sciuto e Samuel Roggio.



