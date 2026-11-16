INCISO: «Natale Happy» torna per il Natale 2026

Ci sono canzoni di Natale che si riascoltano ogni anno. «Natale Happy», il singolo pop di INCISO, torna in radio e sulle piattaforme digitali per le feste 2026.

«Sono cresciuto in Sicilia, dove il Natale è la casa piena di parenti, la cena della Vigilia e il pranzo del 25 che non finiscono mai. A Milano ho imparato che quel calore te lo porti dentro: “Natale Happy” è il mio modo di tenere acceso quel ricordo», racconta INCISO.

«Natale Happy» ha una melodia pop contemporanea, un’atmosfera calda e un ritornello che resta in testa. Il brano è scritto da Giuseppe Falciglia, Emanuele Lacagnina e Mirko Tommasi. Pubblicato da Talking Cat, l’etichetta indipendente che ha lanciato Dargen D’Amico, i Two Fingerz e i Jaspers.

INCISO è Giuseppe Falciglia, cantautore pop siciliano classe 2002. Nato a Piazza Armerina, appena maggiorenne si è trasferito a Milano per inseguire il suo sogno: vivere di musica, anche a costo di sacrifici, lavorando di notte da magazziniere e da cameriere.

Ha firmato con Talking Cat nel 2022. Ha vinto il Premio della Critica al Cantagiro 2022, ha aperto i concerti delle Vibrazioni e dei Gemelli Diversi, è stato semifinalista al Premio Lunezia Nuove Proposte e finalista a Back to Talent, il contest con la direzione artistica di J-Ax. Si è esibito in diretta su Sky a Nokep Generation e nel 2025 è arrivato alle semifinali del San Marino Song Contest. Il suo ultimo singolo è «Voglio fare la Rockstar».

Ascolta «Natale Happy»: https://open.spotify.com/track/5ju4eF848uCGwhfTHNJWVd

Guarda il lyric video: https://www.youtube.com/watch?v=8S1ZpcJ6bu4

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Guarda INCISO dal vivo al BaRock Festival 2024 di Piazza Armerina (video ufficiale): https://youtu.be/aL1QdPYsuQc

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