Il Palazzo della Provincia apre agli alunni dell’Istituto Savarese di Enna

Una mattinata dedicata alla storia dell’Ente, all’identità del territorio e alla conoscenza delle istituzioni. Il Palazzo del Governo apre le porte agli studenti e a fare da cicerone è proprio il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi. Questa mattina il capo dell’amministrazione ha incontrato gli alunni delle classi seconde e terze dell’Istituto Nino Savarese di Enna protagonisti di un progetto realizzato per partecipare al concorso “Memorie di Pietra, Trame del Futuro: cento anni di storia. Autonomia e arte nel cuore della Sicilia”. In occasione del centenario dell’istituzione della Provincia gli alunni hanno preparato un lavoro articolato dal titolo Cento anni di autonomia: il futuro nelle mani dei giovani per riflettere sul valore delle istituzioni locali come strumento di vicinanza ai cittadini e di partecipazione democratica. Il presidente Capizzi ha accolto gli studenti e li ha accompagnati prima nella visita dei locali della Prefettura, soffermandosi in particolare sul salone di rappresentanza, di cui ha illustrato la storia e le funzioni.

” Non esiste un ente Provincia senza una Prefettura e viceversa- ha detto Capizzi agli alunni- occupano lo stesso Palazzo costruito pochi anni dopo il 1926 quando si istituti la Provincia di Enna”. La visita è poi proseguita nella sala consiliare del Libero Consorzio, dove ha raccontato dell’Ente, le sue competenze, il ruolo istituzionale e l’importanza che riveste per il territorio e per le comunità locali. Particolarmente vivace il momento del confronto. Gli studenti, accompagnati dalle docenti Lucia Leonardo, Maria Amato, Antonietta Di Maria e Anna Maria Valle, hanno rivolto al Presidente numerose domande, spaziando dalla ricostruzione storica alle prerogative costituzionali delle istituzioni, fino alle prospettive future e alle opportunità che il territorio può offrire alle nuove generazioni. Il lavoro presentato dagli alunni nasce da un’esperienza culturale significativa: la visita alla mostra dedicata al pittore ennese Paolo Vetri, allestita a Palazzo Chiaramonte. In quell’occasione i ragazzi hanno avuto modo di ammirare il bozzetto preparatorio del gonfalone della Provincia, realizzato nel 1927. Da quella scoperta è maturato il desiderio di approfondire il valore storico e simbolico dell’opera, ricostruendo il percorso che lega arte, autonomia e identità istituzionale della provincia ennese. «È importante che i ragazzi conoscano i luoghi, la storia e il ruolo delle istituzioni nelle quali si riconosce una comunità. Aprire le porte del nostro Ente in occasione del centenario alle scuole significa offrire ai giovani l’opportunità di comprendere da vicino come funzionano le istituzioni e quanto sia importante il loro contributo per la crescita del territorio. Le domande che mi hanno rivolto, alcune anche molto approfondite, dimostrano interesse, curiosità e voglia di partecipare. Sono proprio queste energie che dobbiamo ascoltare e valorizzare, perché il futuro della nostra comunità passa soprattutto attraverso le nuove generazioni», ha dichiarato il presidente Piero Capizzi.

Il confronto con il presidente Capizzi ha così consentito agli studenti di andare oltre lo studio sui libri, entrando direttamente nei luoghi in cui la storia istituzionale si è sviluppata e continua a vivere. Un’occasione preziosa per avvicinare i giovani alle istituzioni, stimolare la curiosità e rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità.

“E’ stata una bellissima esperienza – ha detto Alessandro alunno della III classe a margine dell’incontro- perchè siamo stati accolti ed ascoltati con grande disponibilità. Incontrare il Presidente, un uomo delle istituzioni è stato stimolante soprattutto ha chiesto a noi giovani di partecipare attivamente alla costruzione di un futuro migliore per la nostra città e per tutto il territorio della nostra provincia. Conserverò questa giornata nel mio bagaglio di esperienze per diventare un cittadino attivo e responsabile”. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di educazione alla cittadinanza e di avvicinamento delle giovani generazioni alla storia amministrativa e istituzionale del territorio. Perché conoscere le proprie radici significa anche acquisire maggiore consapevolezza del presente e guardare con più responsabilità e fiducia al futuro.