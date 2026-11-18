Sostenere le imprese innovative, accompagnare la nascita di nuove startup e valorizzare i talenti imprenditoriali siciliani. Sono gli obiettivi di QANAT – Polo Innovazione Mediterranea, il progetto promosso dalla Regione Siciliana e affidato a un raggruppamento guidato da PwC Italia, insieme a I3P, Incubatore del Politecnico di Torino, e Develhope.

L’iniziativa punta a rafforzare l’ecosistema regionale dell’innovazione, mettendo in rete imprese, università, centri di ricerca, investitori e nuove realtà imprenditoriali. Per la prima fase operativa sono aperte le candidature: saranno selezionate fino a 10 micro, piccole e medie imprese innovative e 7 aspiranti imprenditori o gruppi interessati a sviluppare un progetto d’impresa.

Agroalimentare e tecnologie digitali al centro del progetto

Il programma guarda soprattutto al comparto agroalimentare, in linea con la Strategia di Specializzazione Intelligente S3 Sicilia 2021-2027. L’attività si estenderà anche ad altri ambiti strategici, tra cui scienze della vita, energia, ambiente e risorse naturali.

Un ruolo trasversale sarà riservato alle tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale, considerate strumenti per favorire l’innovazione dei processi produttivi e la competitività delle imprese.

Le competenze dei tre partner saranno complementari: PwC Italia coordinerà il progetto mettendo a disposizione esperienza nella trasformazione aziendale e nello sviluppo di ecosistemi innovativi; I3P contribuirà con le proprie competenze nell’incubazione e accelerazione di startup; Develhope si occuperà in particolare di formazione digitale, tecnologie e intelligenza artificiale.

Due percorsi per imprese e aspiranti imprenditori

QANAT prevede due programmi distinti. Il primo è il Percorso di Accelerazione, destinato a un massimo di 10 MPMI innovative e della durata di sei mesi, ai quali seguiranno tre mesi di post-accelerazione.

L’obiettivo è rafforzare le aziende partecipanti, migliorandone i modelli di business, le competenze tecnologiche e digitali, il posizionamento sul mercato e le strategie di crescita. Sono previste attività di formazione, mentoring, coaching e consulenza, oltre a occasioni di incontro con investitori e potenziali partner industriali.

Il Percorso di Incubazione, della durata di 11 mesi, è invece rivolto a 7 aspiranti imprenditori o team che non abbiano ancora costituito un’impresa. Il programma accompagnerà i partecipanti dalla verifica della fattibilità dell’idea alla definizione del modello di business, fino allo sviluppo della soluzione e alla possibile costituzione di nuove aziende innovative in Sicilia.

Networking e collegamenti con investitori e imprese

Accanto ai due percorsi, il Polo promuoverà iniziative di Open Innovation, incontri e attività di business matching. L’intento è favorire il dialogo tra startup, aziende consolidate, università, centri di ricerca, istituzioni e investitori, creando nuove opportunità di collaborazione e sviluppo.

«QANAT rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il talento imprenditoriale e l’innovazione presenti in Sicilia», ha dichiarato Vincenzo Tanania, Partner PwC Italia. «L’obiettivo è trasformare le idee in imprese capaci di crescere, attrarre capitali e generare impatto economico e occupazionale».

Come presentare la candidatura

Le imprese e gli aspiranti imprenditori interessati hanno tempo fino alle ore 13 del 24 novembre 2026 per presentare la propria candidatura.

Le modalità di partecipazione, i requisiti e i criteri di selezione sono indicati nell’Avviso pubblico per l’accesso ai programmi di accelerazione e incubazione, consultabile sul sito ufficiale www.qanat.it .

Le candidature saranno esaminate attraverso una procedura pubblica. Le realtà selezionate potranno accedere ai percorsi di accompagnamento, alle competenze specialistiche e alle opportunità di collegamento con il sistema imprenditoriale e finanziario regionale e nazionale.