Parcheggiare senza pagare il ticket e senza esporre il disco orario. È quanto sarà possibile fare in tre aree del centro storico di Enna, dove il Comune ha disposto la sospensione dei controlli sulla sosta regolamentata.

Le zone interessate

Il provvedimento riguarda via Roma, nel tratto compreso tra il civico 312 e piazza Coppola inclusa, piazza Vittorio Emanuele e via Vulturo. La misura resterà in vigore per tutto il periodo in cui saranno necessarie le esigenze legate ai lavori pubblici attualmente in corso nell’area.

La decisione punta ad alleggerire i disagi per residenti, commercianti e cittadini che frequentano il centro storico, in una fase caratterizzata da importanti interventi di cantiere.

L’ordinanza

A stabilirlo è l’ordinanza n. 556, firmata il 20 novembre dal comandante della Polizia Locale, Gaetano Campisi, in attuazione della delibera n. 423 approvata dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Mirello Crisafulli.

Una precisazione riguarda gli automobilisti già in possesso di un abbonamento alle strisce blu: i giorni non utilizzati durante la sospensione non andranno persi, ma saranno recuperati quando la sosta regolamentata tornerà operativa. L’ordinanza è immediatamente esecutiva. Nelle aree interessate sarà installata la segnaletica prevista dal Codice della strada. Rimangono comunque valide tutte le altre disposizioni sulla circolazione e sulla sosta.

«Abbiamo deciso di prendere questo provvedimento in via del tutto eccezionale, per alleviare i grandi disagi che stanno vivendo i nostri concittadini a seguito degli imponenti lavori che interessano il centro storico», ha dichiarato il sindaco Mirello Crisafulli.