“Le eruzioni dell’Etna non sono eventi straordinari, ma fenomeni ricorrenti che richiedono protocolli ordinari e strutturati. Basta nascondersi dietro la foglia dell’emergenza.” Lo dichiara Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, a seguito di un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti svoltasi ieri in Commissione Trasporti della Camera dei deputati, riguardo alla gestione delle interruzioni dell’operatività dell’aeroporto di Catania-Fontanarossa.

Secondo i dati forniti dal Ministero, nel solo 2026 l’attività vulcanica ha causato 24 giornate di limitazioni alle operazioni, coinvolgendo oltre 4.100 voli e 652mila passeggeri. L’interrogazione chiedeva al Ministero dei Trasporti di promuovere un protocollo avanzato per l’aeroporto di Catania Fontanarossa per rispondere alle interruzioni di operatività dovute all’attività dell’Etna, che si attivi automaticamente alla sospensione dello scalo; di favorire la stipulazione di convenzioni preventive con vettori, autoservizi e imprese ferroviarie per il trasferimento dei passeggeri, e intese con gli scali di Comiso, Palermo, Trapani, in modo da dare alternative concrete e immeediate ai voli cancellati; e di migliorare i sistemi di informazione riguardo allo stato dei voli da e per l’aeroporto.

“Il Commissario dell’ENAC, Carlo Mearelli, aveva annunciato un backup strutturato per l’aeroporto, ma dalla risposta del Governo non emerge ancora un piano concreto, con procedure e responsabilità definite, nonostante le tante tecnologie avanzate a disposizione per monitorare l’attività vulcanica. Eppure, ancora non sappiamo esattamente cosa debba accadere, dall’inizio alla fine, quando un passeggero si ritrova con un volo cancellato a causa di un’eruzione.” Conclude Pastorella.

Marco Magnano San Lio, Commissario cittadino di Azione a Catania, ha commentato: “Le ripetute chiusure dell’aeroporto, specialmente nei periodi festivi, provocano disagi a migliaia di passeggeri, danni alle imprese e al turismo e difficoltà per chi deve spostarsi per lavoro o necessità. Le condizioni di sicurezza sono la priorità, ma chiediamo al Ministero dei Trasporti un impegno per avviare, insieme a ENAC, ENAV, SAC e la Regione Siciliana, un confronto tecnico finalizzato a verificare tutte le soluzioni concretamente praticabili per mitigare i disagi: dal potenziamento dei sistemi di previsione della dispersione delle ceneri fino al miglioramento delle procedure di gestione delle emergenze e al coordinamento con gli altri aeroporti siciliani per la mobilità alternativa per i passeggeri dirottati su altri scali. Catania e la Sicilia orientale hanno bisogno di collegamenti aerei affidabili: non possiamo impedire all’Etna di eruttare, ma possiamo organizzarci per gestirne le conseguenze”

Laura Basile, Commissaria provinciale di Azione a Catania, ha aggiunto: Le chiusure dell’aeroporto di Catania non possono continuare a tradursi in disagi, incertezza e costi scaricati sui cittadini: servono programmazione e soluzioni concrete, non risposte vaghe. Come Commissario provinciale di Azione a Catania, ritengo indispensabile un protocollo strutturato che attivi immediatamente collegamenti alternativi, accordi preventivi con aeroporti, compagnie aeree e trasporti terrestri, e un sistema di informazione in tempo reale per i passeggeri. Non possiamo impedire alla natura di fare il suo corso, ma possiamo impedire che l’assenza di organizzazione trasformi un’emergenza prevedibile in un’emergenza permanente. Catania e la Sicilia meritano risposte, non soltanto annunci.”



