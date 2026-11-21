L’intervento della capogruppo di ControCorrente alla seduta del consiglio comunale di Misterbianco: “Gravissimo che questa maggioranza non abbia le idee chiare sulla gestione dei rifiuti in Sicilia. Non siano i cittadini a pagarne le conseguenze”





“Quella contro l’ampliamento della discarica Oikos di Motta Sant’Anastasia che porterà il polo a un volume complessivo di circa 5 milioni di metri cubi di rifiuti, è una battaglia dobbiamo portare avanti tutti insieme, politica, istituzioni, associazioni ambientaliste e comitati locali con un unico obiettivo: tutelare la salute dei cittadini. Ecco perché chiederò già oggi all’assessore Savarino la revoca immediata del decreto”.

Lo ha detto Jose Marano, capogruppo ControCorrente all’Assemblea regionale siciliana, intervenendo ieri alla seduta del consiglio comunale di Misterbianco.

“La vicenda – prosegue la parlamentare che è anche vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars – nasce da una grave contraddizione di fondo: da una parte il Piano Rifiuti che non ne contempla l’ampliamento, dall’altra l’azione del governo regionale che di fatto va nella direzione di un intervento di ampliamento dell’impiantistica. Senza contare gli slogan lanciati proprio da questo governo circa il superamento del concetto stesso di discarica grazie ai fantomatici inceneritori per i quali fra le altre cose, quando sono stati annunciati, non erano stati fatti nemmeno gli studi sull’impatto sulla salute e sull’ambiente”.

“Non mi limiterò a chiedere all’assessore Savarino la revoca del provvedimento – prosegue Marano – intendo chiederle di venire qui a vedere con i propri occhi cosa significa convivere con la presenza di una discarica alle porte delle due città di Misterbianco e Motta Sant’Anastasia”.

“La stagione nefasta delle discariche deve finire – conclude Marano – Il governo regionale non può annunciarne la fine solo per guadagnare qualche titolo sui giornali ma deve impegnarsi seriamente per chiudere con un passato che ha prodotto disagi e le cui conseguenze rischiano di pesare anche sul nostro futuro”.



