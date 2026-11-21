La scuola celebra i cento anni della Provincia di Enna: al via le iniziative promosse dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ed Enna

Il 23 novembre il convegno con autorevoli Storici del panorama accademico nazionale. Il 18 dicembre al Teatro Neglia di Enna la cerimonia conclusiva con la premiazione del concorso “Memorie di Pietra, Trame di Futuro”.

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ed Enna, in collaborazione con la Prefettura di Enna, il Libero Consorzio Comunale di Enna e il Comune di Enna, promuove un programma di iniziative finalizzato a valorizzare la memoria storica, l’identità culturale e il patrimonio istituzionale del territorio ennese.

Il primo appuntamento è fissato per il 23 novembre 2026, alle ore 10.00, presso l’I.I.S. “E. Majorana – A. Cascino” di Piazza Armerina, dove si svolgerà il convegno dal titolo “1926-2026. Centenario della Provincia di Enna. Un secolo di autonomia, storia e civiltà nel cuore della Sicilia”.

L’evento si propone come un momento di riflessione e approfondimento non solo sul ruolo svolto dalla Provincia di Enna nel corso di un secolo di storia ma anche dell’entroterra siciliano, ripercorrendone le vicende amministrative, politiche, sociali e culturali e offrendo una lettura delle trasformazioni che hanno interessato il territorio ennese e l’intera Sicilia contemporanea.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Filippo Serra, della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ed Enna, Viviana Assenza, del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Antonio Santi Capizzi, e del Sindaco di Piazza Armerina, Antonino Cammarata.

La manifestazione vedrà, inoltre, la partecipazione delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio, dei sindaci dei Comuni della provincia, a conferma del forte coinvolgimento del territorio nelle celebrazioni del Centenario.

Di particolare rilievo il programma del convegno, affidato a Storici studiosi di primo piano del panorama accademico siciliano: Marcello Saija, già Ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche presso l’Università degli Studi di Palermo, Andrea Miccichè, Ordinario di Storia Contemporanea e Didattica della Storia presso l’Università Kore di Enna, e Giuseppe Speciale, Ordinario di Storia del Diritto presso l’Università degli Studi di Catania.

Porterà la propria testimonianza il Sacerdote don Beniamino Sacco, originario di Gagliano Castelferrato.

Le conclusioni saranno affidate al Prefetto di Enna, S.E. Ignazio Portelli, a sottolineare il valore istituzionale di un’iniziativa che pone al centro la memoria quale strumento di costruzione della cittadinanza e di rafforzamento del legame tra le comunità e il proprio territorio.

L’incontro è rivolto a dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo dell’USR Sicilia e potrà essere seguito sia in presenza sia in diretta streaming, consentendo la partecipazione delle scuole dell’intera regione.

Il percorso celebrativo culminerà il 18 dicembre 2026 presso il Teatro “F. P. Neglia” di Enna, dove si svolgerà la manifestazione conclusiva delle iniziative promosse dall’Ufficio Scolastico Provinciale. Nel corso della cerimonia saranno premiati gli studenti e le istituzioni scolastiche vincitrici del concorso “Memorie di Pietra, Trame di Futuro: cento anni di storia della Provincia di Enna”, chiamati a reinterpretare la storia del territorio attraverso linguaggi artistici, culturali e multimediali.

Un progetto che affida alle nuove generazioni il compito di custodire e rinnovare la memoria di un secolo di autonomia amministrativa, storia e identità, trasformando il Centenario della Provincia di Enna non soltanto in una commemorazione, ma in un’occasione di riflessione sul futuro del territorio e sul ruolo che la scuola può svolgere nella costruzione della coscienza civile delle comunità.





Luogo: IIS Majorana Cascino Piazza Armerina