Un’area privata di circa 2.000 metri quadrati è stata sottoposta a sequestro preventivo dalla Polizia di di Enna nell’ambito di un’attività di controllo ambientale. I proprietari del terreno sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti speciali non pericolosi.

L’indagine

L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, con il supporto dei tecnici dell’ARPA di Enna.

Durante un’ispezione ambientale effettuata su un terreno privato nel territorio provinciale, gli operatori hanno individuato diversi rifiuti e scarti aziendali abbandonati. Al termine delle verifiche, i materiali sono stati classificati come rifiuti speciali non pericolosi.

Il sequestro: proprietari denunciati

Gli accertamenti hanno escluso la presenza di danni ambientali, ma hanno comunque portato all’adozione del provvedimento di sequestro preventivo dell’intera area, estesa per circa 2.000 metri quadrati. I proprietari del terreno sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per il reato contestato.