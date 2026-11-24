È stato l’I.I.S. «E. Majorana – A. Cascino» di Piazza Armerina a ospitare il primo appuntamento delle celebrazioni per il centenario della nascita della Provincia di Enna, istituita nel 1926. Il convegno, dal titolo «1926-2026. Centenario della Provincia di Enna. Un secolo di autonomia, storia e civiltà nel cuore della Sicilia», è stato promosso dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta ed Enna nell’ambito di un programma dedicato alla memoria storica e all’identità del territorio.

I lavori

Ad aprire i lavori sono state la dirigente scolastica dell’istituto, Lidia Carola Di Gangi, e la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Viviana Assenza, che hanno sottolineato il ruolo della scuola nella trasmissione della memoria e nella formazione di una cittadinanza consapevole.

La sessione scientifica ha visto gli interventi di Giuseppe Speciale, ordinario di Storia del Diritto all’Università di Catania, che ha ricostruito il contesto economico e sociale di Enna nel primo ventennio del Novecento, e di Marcello Saija, già ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche all’Università di Palermo, che ha approfondito il processo storico e amministrativo che portò all’istituzione della Provincia nel 1926. Particolarmente apprezzata la proiezione di fotografie d’epoca inedite sull’Enna del periodo fascista.

Gli altri interventi

In videocollegamento è intervenuto anche il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Filippo Serra, che ha evidenziato il valore delle iniziative di valorizzazione della storia e dell’identità locale. Andrea Miccichè, ordinario di Storia Contemporanea all’Università Kore di Enna, ha invece illustrato le trasformazioni economiche, sociali e culturali della provincia nel secondo dopoguerra.

Il prefetto

Le conclusioni sono state affidate al prefetto di Enna, Ignazio Portelli, che ha richiamato il significato istituzionale della nascita della Provincia e il ruolo della Prefettura come collegamento tra lo Stato e le comunità locali. Il Centenario, ha sottolineato, rappresenta un’occasione per rafforzare il senso civico e promuovere una classe dirigente capace di custodire la memoria e l’identità del territorio, utilizzando il patrimonio del passato come riferimento per le scelte future.

L’incontro ha registrato una significativa partecipazione di dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo e rappresentanti delle istituzioni, confermando il coinvolgimento del mondo scolastico nelle celebrazioni.

Il programma proseguirà il 18 dicembre 2026 al Teatro «F. P. Neglia» di Enna, con la manifestazione conclusiva e la premiazione degli studenti e delle scuole vincitrici del concorso «Memorie di Pietra, Trame di Futuro: cento anni di storia, autonomia e arte nella Provincia di Enna». Il progetto ha coinvolto gli istituti del territorio in attività di ricerca e reinterpretazione della storia locale attraverso linguaggi artistici, culturali e multimediali.