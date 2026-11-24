Diventano a tempo indeterminato i contratti di tre medici in servizio nell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale «Chiello» di Piazza Armerina. Si tratta dei dottori Giacomo Digrigorio, Salvatore Iacono e Gaetano Enrico Spera, assunti dall’Asp di Enna attraverso il cosiddetto «Decreto Calabria», che consente alle aziende sanitarie di reclutare a tempo determinato medici negli ultimi anni della specializzazione. Con il conseguimento del titolo, il loro rapporto di lavoro diventa ora stabile.





La decisione della Direzione strategica dell’Asp punta a garantire continuità del personale, considerata una condizione essenziale per assicurare servizi efficienti e di qualità. Per i tre professionisti la stabilizzazione rappresenta una prospettiva lavorativa solida e la possibilità di costruire il proprio futuro nel territorio ennese, contrastando la mobilità dei giovani medici verso altre realtà.





I benefici riguarderanno soprattutto i pazienti, che potranno contare su professionisti già inseriti nell’organizzazione del reparto e in grado di assicurare continuità nei percorsi di cura: dalla gestione delle urgenze traumatologiche agli interventi programmati, fino ai controlli post operatori. Un organico stabile consente inoltre una migliore programmazione dell’attività chirurgica e può contribuire a ridurre i tempi di attesa.





Le ricadute positive, sottolinea l’Asp, interesseranno non soltanto Piazza Armerina ma l’intera provincia, nell’ambito di una rete ospedaliera che opera in modo integrato. Il rafforzamento dell’Ortopedia del «Chiello» rientra infatti in una strategia più ampia, volta a rendere tutti i presidi sanitari del territorio più attrattivi e capaci di rispondere ai bisogni di salute della popolazione, limitando la necessità di spostarsi altrove per ricevere cure.





La stabilizzazione dei tre medici si inserisce nell’impegno dell’Azienda per il reclutamento e la valorizzazione del personale sanitario, puntando sui giovani professionisti che hanno già maturato esperienza e dimostrato il proprio legame con il territorio. La Direzione strategica conferma infine l’obiettivo di rafforzare l’ospedale di Piazza Armerina e mantenere elevati standard assistenziali, garantendo condizioni di lavoro adeguate agli operatori.