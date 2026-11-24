Il ritorno della storica Fiera del Bestiame del 28 riaccende il confronto politico a Piazza Armerina. Da una parte l’Amministrazione comunale, con il sindaco Nino Cammarata, che annuncia l’avvio del percorso per una nuova manifestazione nell’area ex SIACE; dall’altra i consiglieri comunali del PD, Arena e Azzolina, che invitano a distinguere tra un evento temporaneo e il vero ripristino della storica fiera, assente dalla città da oltre dieci anni.

Una vicenda che intreccia promesse di rilancio, investimenti pubblici e bilanci amministrativi, riportando al centro del dibattito il futuro dell’area ex SIACE e le politiche di valorizzazione del comparto agricolo e zootecnico.

Cammarata: «Una manifestazione che guarda al futuro»

Il sindaco Nino Cammarata ha promosso un incontro nella Sala delle Luci del Comune insieme al direttore dell’Istituto Zootecnico Sperimentale della Regione Siciliana, Vincenzo Pernice. Presenti le principali organizzazioni di categoria, tra cui CIA, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri, oltre a imprenditori agricoli e rappresentanti dell’Unione regionale cuochi siciliani.

Al termine della riunione è stato effettuato un sopralluogo nell’area ex SIACE, individuata come possibile sede della manifestazione.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è far partire la nuova Fiera già nei primi mesi del 2027, trasformandola in un appuntamento stabile del calendario fieristico regionale. Il progetto non dovrebbe limitarsi all’esposizione zootecnica, ma coinvolgere agricoltura, agroalimentare, produzioni locali, innovazione, artigianato e gastronomia.

Cammarata ha definito l’iniziativa un’occasione per restituire alla città un appuntamento legato alla propria storia e, contemporaneamente, creare nuove opportunità per le imprese e per l’economia del territorio.

Il nodo dei tre milioni per l’area ex SIACE

La manifestazione si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dell’area ex SIACE, per il quale è programmato un investimento di circa tre milioni di euro. Secondo quanto riferito dal sindaco, la progettazione esecutiva è attualmente in corso.

Proprio su questo punto arriva una delle principali contestazioni del PD. Arena e Azzolina ricordano che il finanziamento regionale risalirebbe al 2021 e sostengono che, a distanza di quasi cinque anni, non si sia ancora arrivati alla gara d’appalto.

I due consiglieri sollevano inoltre dubbi sull’aggiornamento del progetto esecutivo al prezzario regionale vigente, ormai prossimo alla scadenza. Il rischio, secondo la loro ricostruzione, sarebbe quello di un ulteriore ridimensionamento degli interventi con l’entrata in vigore del nuovo prezzario nel 2027.

Uno scenario che, sempre secondo il PD, potrebbe ridurre l’ambizioso progetto iniziale alla ristrutturazione dei due capannoni e alla sistemazione dell’area parcheggio.

Il PD: «Non è il ritorno della fiera storica»

La contestazione politica parte soprattutto da una distinzione: per Arena e Azzolina quanto annunciato non coincide con il ripristino della storica Fiera del Bestiame del 28, intesa come appuntamento mensile, né con l’apertura del polo fieristico dell’ex SIACE.

I consiglieri parlano, piuttosto, di un evento di alcuni giorni dedicato alla zootecnia. Da qui la domanda rivolta all’Amministrazione: se il polo fieristico non era una condizione indispensabile per recuperare la manifestazione, perché si è atteso così tanto prima di avviare l’iniziativa?

Nel comunicato il PD allarga poi il confronto al bilancio degli otto anni di governo cittadino, contestando l’assenza di una strategia organica per agricoltura, allevamento, prodotti tipici ed eccellenze gastronomiche. Secondo Arena e Azzolina, produttori agricoli, allevatori, pasticcerie e ristoratori avrebbero avuto bisogno di una politica di promozione continuativa, non di un’iniziativa annunciata a fine mandato.

La polemica politica e il rapporto con la Regione

Il documento dei consiglieri contiene anche riferimenti agli equilibri politici regionali. Arena e Azzolina collegano la tempistica dell’iniziativa al prospettato passaggio di Cammarata alla Lega e al nuovo rapporto politico con l’assessore regionale all’Agricoltura e vicepresidente della Regione, Luca Sammartino, che il sindaco ha invece ringraziato per l’attenzione riservata al progetto.

Una lettura politica che il PD utilizza per mettere in discussione le priorità dell’Amministrazione e la tempistica dell’annuncio.

Sul fronte opposto, Cammarata presenta il coinvolgimento della Regione e delle organizzazioni di categoria come un elemento importante per costruire una manifestazione capace di attrarre operatori e visitatori da tutta la Sicilia.

Tra annunci e risultati, resta aperta la partita dell’ex SIACE

Il confronto lascia sul tavolo due questioni distinte, ma strettamente collegate: il possibile ritorno della manifestazione zootecnica e la concreta realizzazione del polo fieristico.

Per l’Amministrazione la nuova Fiera può rappresentare il punto di partenza per rilanciare una tradizione e restituire una funzione strategica all’area ex SIACE. Per il PD, invece, non bastano gli annunci: servono tempi certi, opere realizzate e una visione amministrativa capace di sostenere stabilmente le attività produttive.

La sfida, al di là dello scontro politico, sarà capire se Piazza Armerina riuscirà davvero a recuperare la propria tradizione fieristica e a trasformare l’investimento regionale in un’infrastruttura concreta per il territorio. Perché una manifestazione di pochi giorni e un polo fieristico funzionante sono due obiettivi diversi, entrambi ancora da misurare sul terreno dei risultati.