Ginevra Camarda, giovane socia del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, è stata selezionata per partecipare alla terza edizione del progetto internazionale «Ambasciatori della Dante», promosso per coinvolgere le nuove generazioni nella diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo. Ginevra è tra i cinque rappresentanti dei Comitati italiani, insieme ai selezionati di Arpino, Bolzano, Pisa e Rovigo, ed è l’unica proveniente dal Sud Italia.





La selezione arriva al termine di una procedura avviata nei mesi scorsi. Il bando consentiva a ciascun Comitato di presentare fino a due candidature tra i propri soci in possesso dei requisiti richiesti. Il Comitato di Enna, presieduto da Pietro Colletta, ha proposto due nominativi, tra i quali quello di Ginevra Camarda, successivamente scelta dalla sede centrale.





L’iniziativa prevede un percorso formativo, sostenuto dalla Società Dante Alighieri, finalizzato ad approfondire la conoscenza delle attività dell’associazione e a favorire il confronto tra partecipanti di diverse provenienze.





Dopo una prima fase di formazione online, Ginevra sta partecipando alle attività in presenza a Roma, dal 20 al 22 novembre. Il programma comprende incontri, laboratori e approfondimenti dedicati alla lingua italiana, alla letteratura, all’arte e alla promozione culturale, con particolare attenzione anche al mondo del libro, al Premio Strega e alla comunicazione delle iniziative della Dante.





Al termine del percorso, i partecipanti riceveranno il riconoscimento di «Ambasciatori della Dante» e il relativo Passaporto della cultura, con l’obiettivo di contribuire alla promozione delle attività dell’associazione anche attraverso i Comitati di appartenenza.





«È un’esperienza che mi sta entusiasmando e arricchendo molto», racconta Ginevra Camarda. «Attraverso le attività laboratoriali stiamo approfondendo la conoscenza della Società Dante Alighieri, il modo in cui si presenta e opera nel mondo e come il marketing territoriale possa contribuire a creare reti di contatti e collaborazioni internazionali. L’obiettivo è anche quello di portare avanti questa esperienza una volta tornati nei nostri territori, dando continuità al percorso intrapreso. Uno degli aspetti più interessanti è il confronto con giovani provenienti da tutti i continenti, con esperienze e realtà culturali molto diverse. Nonostante le differenze, emergono tanti interessi comuni, che rendono il dialogo e lo scambio ancora più stimolanti».





La selezione della giovane ennese è stata accolta con soddisfazione dal presidente del Comitato di Enna, il professore Pietro Colletta: «Siamo particolarmente lieti e orgogliosi che la nostra giovane socia Ginevra Camarda sia stata selezionata per questo importante percorso formativo. È un’opportunità di crescita personale e culturale che le consentirà di confrontarsi con altri giovani provenienti da realtà diverse, condividendo l’interesse per la lingua e la cultura italiane. Per il Comitato di Enna è motivo di soddisfazione poter contribuire a un progetto che valorizza il coinvolgimento delle nuove generazioni e rafforza il legame con la rete nazionale e internazionale della Società Dante Alighieri», dichiara Colletta.





La partecipazione di Ginevra Camarda offre inoltre visibilità al Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, impegnato ormai da anni nella promozione della lettura, della letteratura e della cultura italiana attraverso iniziative rivolte alla comunità e alle nuove generazioni.