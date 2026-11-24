La Giornata Mondiale della Prematurità, che si celebra ogni anno il 17 novembre, è stata l’occasione per molte

famiglie di tornare nell’Unità operativa di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Umberto I di Enna: luoghi e volti

conosciuti perché legati a periodi difficili, ma stavolta riabbracciati per festeggiare con medici e infermieri il

momento dedicato a chi è venuto al mondo prima del previsto.

Proprio le storie dei prematuri e dei loro familiari sono state protagoniste dell’incontro. La dott.ssa Sabrina

Morreale, direttore del reparto, ha accolto i genitori ricordando che “ogni nascita, anche quando arriva troppo

presto, è una storia di coraggio e di speranza” e che “i piccoli guerrieri non combattono mai da soli, perché accanto a

loro ci sono famiglie che imparano sulla propria pelle cosa sia la resilienza e un’équipe di medici, infermieri,

operatori socio-sanitari e psicologi che le accompagna passo dopo passo”. È questo il tratto che chi è passato

dall’UTIN di Enna ricorda con più forza: ogni bambino viene curato insieme alla sua famiglia, e il legame si mantiene

anche dopo le dimissioni. “Con i genitori dei nostri prematuri resta un rapporto di profonda empatia, di fiducia e di

collaborazione – racconta la Morreale – anche perché continuiamo a seguire i bambini per tutto il primo anno di vita

nel nostro ambulatorio di follow up neurologico, che ci permette di monitorarne lo sviluppo e di intervenire

tempestivamente se serve”.

Durante la mattinata è stato presentato anche il progetto “Nati per Leggere”, che grazie a un’associazione di

volontari porta in TIN libri pensati per i più piccoli e invita mamme e papà a leggere ad alta voce ai figli fin dai primi

giorni vita, perché anche dentro una termoculla la voce di un genitore è una forma di cura, rafforza il legame

affettivo e accompagna lo sviluppo del bambino.

L’UTIN di Enna cura mediamente circa 300 prematuri l’anno: neonati con patologie che hanno bisogno di assistenza

intensiva. Nel 2026 il reparto ha già seguito 17 casi tra diagnosi rare e condizioni gravissime, che hanno richiesto cure

particolarmente complesse. Tra questi una neonata di appena 600 grammi operata al cuore per la chiusura del dotto

di Botallo e che oggi cresce serenamente tra le coccole dei genitori. Un intervento, eseguito in convenzione con il

San Vincenzo di Taormina, direttamente nella sala operatoria interna al reparto, senza dover effettuare trasferimenti

delicati.

Cure di questo livello sono possibili anche grazie alla recente ristrutturazione, che ha ripensato l’UTIN attorno a due

esigenze: l’efficienza clinica e l’umanizzazione delle cure. Oggi il reparto ha una grande sala di terapia intensiva con

termoculle e monitoraggio di ultima generazione, una sala dedicata alle procedure più delicate, ambienti per

l’isolamento dei bambini più critici, poltrone per la marsupioterapia e la stanza “pulcino” in cui mamma, papà e

bambino possono stare insieme e prepararsi al ritorno a casa. Per queste ragioni l’UTIN è un punto di riferimento per

tutta la provincia di Enna e per molte famiglie che arrivano da altre province. “Ogni bambino ha il diritto di nascere,

crescere ed essere amato – sottolinea la dottoressa Morreale – e di ricevere tutte le cure e le attenzioni necessarie

per costruire il proprio futuro, indipendentemente da quanto piccolo sia il suo primo respiro”.

Al reparto sono arrivati anche i complimenti del Direttore Generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia: “Rivolgo il mio

plauso a tutti i medici e gli operatori sanitari dell’UTIN, non soltanto per la professionalità e la qualità delle cure, ma

per la sensibilità e l’umanità con cui ogni giorno si prendono cura dei piccoli pazienti e sostengono le loro famiglie nei







