Due comitati costituenti di Futuro Nazionale, uno a Valguarnera e l’altro a Piazza Armerina, risulterebbero associati allo stesso indirizzo di posta elettronica, pur avendo referenti distinti. La circostanza emerge dalla documentazione consultata da Giancarlo Gioachino Giandinoto, che chiede alla dirigenza nazionale e regionale del partito di fare chiarezza sull’organizzazione territoriale nella provincia di Enna.

La segnalazione e i documenti

La questione è contenuta in una nota firmata da Giandinoto, già componente del Comitato di Grammichele ed ex appartenente a Futuro Nazionale, dal quale si è dimesso per divergenze politiche con la dirigenza nazionale e regionale.

La segnalazione fa riferimento al documento del Coordinamento nazionale «Autorizzazione all’insediamento di Comitati costituenti locali», revisione 18 del 19 ottobre 2026, e agli elenchi pubblicati sul portale Avamposto Italia, la cui ufficialità come canale informativo del partito non risulta accertata.

Giandinoto precisa che la condivisione di un recapito non costituisce, di per sé, prova di irregolarità e potrebbe avere spiegazioni amministrative od organizzative. Chiede tuttavia che gli organi competenti confermino o rettifichino i dati attraverso riscontri documentali.

Il nodo della rappresentanza territoriale

La richiesta apre una riflessione più ampia sui criteri di costituzione e gestione dei comitati e sull’effettiva rappresentatività delle articolazioni locali. Giandinoto sollecita un quadro aggiornato della presenza di Futuro Nazionale nell’Ennese, con informazioni aggregate sulla partecipazione degli iscritti e sulle iniziative promosse.

Oltre il numero dei comitati

Il tema, nella lettura dell’ex esponente politico, riguarda il modello stesso di organizzazione del partito. Il radicamento territoriale, sostiene, non dovrebbe essere misurato soltanto attraverso il numero delle strutture autorizzate, ma anche attraverso la partecipazione democratica, il confronto interno e la capacità di elaborare proposte concrete per i cittadini. La sua posizione non intende coinvolgere sul piano personale i referenti dei comitati, verso i quali ribadisce stima e rispetto. La richiesta è rivolta ai vertici del partito: chiarire i dati, rendere trasparente l’organizzazione e favorire un confronto pubblico sulla rappresentanza politica nei territori.