È stato domato soltanto nella mattinata di oggi il vasto incendio che ha devastato oltre 20 ettari di area boschiva in contrada Serra d’Api, nel territorio di Barrafranca.

L’elicottero

Determinante, per riuscire ad avere ragione delle fiamme, l’intervento dell’elicottero antincendio Orso Bruno, il cui supporto aereo si è rivelato fondamentale nelle operazioni di spegnimento condotte dagli uomini del Corpo forestale.

La Forestale sul campo

Le operazioni non sono tuttavia ancora concluse. Una squadra della Forestale è tuttora impegnata sul posto nelle attività di bonifica dell’area interessata dal rogo, al fine di scongiurare eventuali riprese dei focolai. Restano da accertare le cause dell’incendio. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.