Perseguitava una giovane ennese dall’estate del 2023, fino a costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. Per un ragazzo residente fuori provincia è scattato il divieto di avvicinamento alla vittima, con applicazione del braccialetto elettronico. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il foglio di via obbligatorio da Enna per la durata di tre anni.

Le persecuzioni ricostruite dalle indagini

Il provvedimento cautelare è stato eseguito nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile di Enna, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica. Il giovane è indagato per stalking.

Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dalla ragazza e hanno permesso di ricostruire una serie di condotte persecutorie reiterate nel tempo. Comportamenti che avrebbero provocato nella vittima un perdurante e grave stato d’ansia, spingendola a cambiare le proprie abitudini quotidiane.

A sostegno del quadro accusatorio sono state raccolte le dichiarazioni della persona offesa e dei suoi amici, oltre alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. Gli elementi acquisiti hanno consentito agli investigatori di ricostruire i fatti e di sottoporre le risultanze all’autorità giudiziaria, che ha condiviso l’impianto accusatorio disponendo la misura cautelare.

Foglio di via per tre anni

Dopo l’esecuzione del provvedimento, il Questore di Enna, attraverso la Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti del giovane anche la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, della durata di tre anni. Un intervento che si inserisce nell’attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, attraverso la collaborazione tra forze dell’ordine, autorità giudiziaria e istituzioni.

La giornata internazionale contro la violenza sulle donne

La vicenda assume un significato particolare oggi, 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza che richiama l’attenzione non soltanto sulle aggressioni fisiche, ma anche sulle condotte persecutorie, sulle minacce e sulle forme di controllo che possono compromettere la libertà e la serenità delle vittime.