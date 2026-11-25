Nuova opportunità di lavoro al Comune di Enna. L’amministrazione ha approvato il bando di concorso pubblico per l’assunzione di un Funzionario Amministrativo, da inquadrare nell’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

La procedura, per titoli ed esami, rientra nella programmazione del fabbisogno di personale 2026-2028, aggiornata dalla Giunta comunale con deliberazione del 21 ottobre scorso. Il bando è stato pubblicato sul portale nazionale InPA il 24 novembre. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 14 del 24 dicembre 2026.

Chi è il Funzionario amministrativo e quale ruolo avrà

Non si tratta di un semplice impiegato amministrativo, ma di una figura professionale con competenze specialistiche, autonomia operativa e responsabilità nella gestione dei procedimenti. Il nuovo assunto entrerà nell’area più elevata del personale comunale non dirigente, al di sopra delle aree degli Istruttori e degli Operatori.

Il Funzionario Amministrativo può occuparsi della predisposizione degli atti, dell’istruttoria delle pratiche, della gestione dei procedimenti, delle procedure contrattuali e degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione. Può inoltre collaborare alla gestione dei finanziamenti pubblici e dei progetti dell’ente.

A seconda dell’ufficio di assegnazione, potrà assumere specifiche responsabilità organizzative e amministrative. L’eventuale incarico di responsabile di servizio o di Elevata Qualificazione, tuttavia, richiede una distinta attribuzione da parte dell’amministrazione. Il bando non specifica ancora il settore al quale sarà destinato il vincitore.

Perché è importante per il Comune e per i cittadini

L’inserimento di questa professionalità rappresenta un investimento nella capacità amministrativa dell’ente. I funzionari costituiscono infatti un collegamento fondamentale tra gli indirizzi dell’amministrazione e la loro concreta attuazione.

Una gestione più efficace dei procedimenti, una maggiore qualità degli atti, il rispetto delle scadenze e una migliore capacità di utilizzare le risorse pubbliche sono alcuni degli ambiti nei quali una figura qualificata può contribuire a migliorare il funzionamento degli uffici.

Come partecipare al concorso

La selezione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio Teresa Lavore e approvata dal dirigente dell’Area 2, Servizi Finanziari e Tributi – Risorse Umane, Letterio Lipari.

Il Comune ha inoltre completato la procedura di verifica prevista dalla normativa sulla mobilità obbligatoria, ricevendo dal Dipartimento regionale del Lavoro l’autorizzazione ad avviare il reclutamento, in assenza di personale disponibile con il profilo richiesto.

Il bando integrale, con i requisiti di ammissione, i titoli di studio richiesti e le modalità di svolgimento delle prove, è consultabile sul portale nazionale del reclutamento.