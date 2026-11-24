Cambio di programma per il tradizionale mercato settimanale nel periodo delle festività natalizie. L’appuntamento con le bancarelle, originariamente previsto per martedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata e festività nazionale, è stato anticipato a lunedì 7 dicembre 2026.

La decisione

La decisione è arrivata direttamente dal sindaco Crisafulli, che ha accolto la richiesta avanzata dagli operatori commerciali tramite le sigle sindacali di categoria. Da parte loro, i venditori ambulanti avevano espresso la volontà di non perdere una giornata lavorativa così importante a ridosso delle festività, trovando d’accordo sia l’amministrazione comunale che i cittadini.

Le aree coinvolte

L’anticipo riguarda tutte le aree mercatali cittadine abitualmente coinvolte: Piazza Europa, Via della Resistenza e la zona di Pergusa.

A dare il via libera definitivo è stata anche la conferma da parte della società Eco Enna Servizi, che ha garantito la propria disponibilità a effettuare regolarmente la pulizia e la sanificazione delle aree interessate proprio nella giornata di lunedì 7 dicembre, subito dopo la chiusura del mercato. Un accorgimento logistico che permetterà di mantenere puliti i quartieri senza disagi per la raccolta dei rifiuti in vista della festa del giorno successivo.