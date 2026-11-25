Sei persone arrestate, un pickup rubato e una fuga terminata in un burrone. È il bilancio dell’intervento dei carabinieri nelle campagne di Assoro, dove il proprietario di un’azienda agricola ha dato l’allarme dopo aver sorpreso alcuni intrusi mentre si allontanavano con un mezzo della tenuta.

L’allarme furti nelle aziende

L’episodio si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per i furti che stanno interessando le aziende agricole del territorio. I sei avrebbero agito utilizzando due veicoli: il pickup appena sottratto all’interno dell’aranceto e un’altra auto, risultata anch’essa rubata.

La segnalazione del proprietario ai carabinieri

A far scattare l’intervento dei carabinieri è stata la segnalazione del proprietario della tenuta. L’uomo, che si trovava nell’azienda insieme a un operaio, aveva notato transitare lungo il vialetto un mezzo in dotazione all’attività, con due persone a bordo. Compresa la situazione, ha immediatamente contattato i militari, che si sono messi sulle tracce dei veicoli.

L’incidente

Ne è nato un inseguimento conclusosi con un incidente. A causa di un guasto, i fuggitivi avrebbero abbandonato il secondo mezzo per salire tutti a bordo del pickup appena rubato. La corsa si è però interrotta quando il veicolo è precipitato in un burrone. I carabinieri sono riusciti a raggiungere e arrestare tutti e sei. Due degli arrestati, rimasti feriti durante la fuga, sono stati trasportati in ospedale.

Il terzo furto in pochi giorni

Per l’azienda agricola si tratta del terzo furto nell’arco di poco più di dieci giorni. Nei due precedenti episodi, ignoti si sarebbero introdotti nella proprietà riuscendo a sottrarre diverse centinaia di litri di gasolio agricolo.

Una serie di incursioni che riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle aziende agricole di Assoro, sempre più esposte ai furti di mezzi e carburante. Per chi lavora nei campi, episodi di questo tipo rappresentano un danno economico e un ostacolo alla normale attività produttiva.