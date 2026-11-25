Michele Sabatino è stato confermato all’unanimità presidente dell’Associazione Luciano Lama ODV per il triennio 2026-2029. La decisione è arrivata nel corso dell’assemblea dei soci, aperta dai saluti istituzionali della vicesindaca Stefania Marino. Nel nuovo Consiglio direttivo figurano Danilo Mancuso, vicepresidente, Giuseppe Castellano, tesoriere, Biagio Di Dio, segretario, e i consiglieri Roberto Angileri, Rosalba Siciliano e Germana Libertino. Rinnovato anche il Comitato di garanzia.

Solidarietà e cooperazione internazionale

Nel corso dell’incontro Sabatino – assessore allo Sviluppo economico del Comune di Enna – ha illustrato il bilancio delle attività svolte, dai progetti contro la povertà e per l’inclusione sociale sul territorio ennese, come Social Market Food, Un Passo Oltre e Sportello D.O.N.N.A., agli interventi internazionali in Madagascar ed Etiopia. Per il prossimo triennio l’associazione punta a coinvolgere nuovi volontari, consolidare la propria organizzazione e ampliare le attività progettuali. Tra le iniziative in programma un progetto pilota di agricoltura sociale a Calascibetta e una proposta di cooperazione europea in Marocco, arrivata alla fase finale di selezione. L’assemblea ha approvato all’unanimità le linee programmatiche 2026-2029.