Due tentativi di truffa con la tecnica del falso carabiniere sono stati messi in atto a Valguarnera. In uno dei casi i malviventi sono riusciti a raggirare una donna anziana, facendosi consegnare preziosi per un valore di alcune migliaia di euro. Il secondo episodio, invece, non è andato a segno grazie alla diffidenza della potenziale vittima.

Sui due fatti sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Stazione di Valguarnera, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica degli episodi e individuare i responsabili. Non si esclude che dietro entrambi i tentativi possa esserci lo stesso gruppo di truffatori.

La telefonata e il pretesto della rapina in gioielleria

Nel primo caso, secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da un uomo che si sarebbe presentato come un appartenente all’Arma. Il sedicente militare avrebbe riferito di essere impegnato nelle indagini su una rapina ai danni di una gioielleria, spiegando che vi era il sospetto che una parte della refurtiva potesse trovarsi proprio nell’abitazione della pensionata.

La donna, convinta di non avere nulla da temere e di poter collaborare con le forze dell’ordine, avrebbe consentito al truffatore di entrare in casa. Una volta all’interno, l’uomo sarebbe riuscito a impossessarsi di diversi oggetti preziosi, per un valore complessivo di alcune migliaia di euro, per poi allontanarsi.

Il falso incidente stradale: la seconda vittima non ci casca

Un copione differente sarebbe stato utilizzato nel secondo episodio. In questo caso, i truffatori avrebbero contattato un’altra persona anziana raccontando che un suo familiare era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che, per evitare conseguenze giudiziarie e il carcere, sarebbe stato necessario consegnare una somma di denaro.

La potenziale vittima, tuttavia, non avrebbe creduto alla storia e non avrebbe consegnato nulla, facendo così fallire il tentativo di raggiro.

Indagini dei carabinieri e verifiche sulle telecamere

I militari della Stazione di Valguarnera stanno approfondendo entrambi gli episodi per verificare eventuali collegamenti e risalire agli autori. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire indicazioni utili sugli spostamenti dei responsabili e sui mezzi eventualmente utilizzati.

Le indagini proseguono per identificare il gruppo che avrebbe preso di mira le persone anziane, facendo leva sulla paura e sulla fiducia nelle istituzioni per mettere a segno i propri raggiri.