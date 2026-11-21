Un secolo di storia amministrativa, politica e culturale al centro delle celebrazioni per il centenario della Provincia di Enna. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta ed Enna insieme alle istituzioni locali, prevede due appuntamenti: un convegno il 23 novembre e la cerimonia conclusiva del 18 dicembre, dedicata alla premiazione del concorso «Memorie di Pietra, Trame di Futuro».

Il convegno con gli storici

Il primo incontro si terrà alle 10 nell’auditorium dell’I.I.S. «E. Majorana – A. Cascino» di Piazza Armerina, con il convegno «1926-2026. Centenario della Provincia di Enna. Un secolo di autonomia, storia e civiltà nel cuore della Sicilia». Al centro dei lavori il percorso storico dell’ente provinciale e le trasformazioni che hanno segnato l’entroterra siciliano nell’ultimo secolo.

Previsti gli interventi di studiosi provenienti dal mondo accademico: Marcello Saija, già ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche all’Università di Palermo, Andrea Miccichè, ordinario di Storia contemporanea e Didattica della Storia all’Università Kore di Enna, e Giuseppe Speciale, ordinario di Storia.

Ad aprire la giornata saranno i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Filippo Serra, la dirigente provinciale Viviana Assenza, il presidente del Libero Consorzio di Enna, Piero Antonio Santi Capizzi, e il sindaco di Piazza Armerina, Antonino Cammarata. Annunciata anche la presenza delle autorità civili, militari e religiose e dei sindaci dei Comuni del territorio.

Il 18 dicembre la premiazione al Teatro Neglia

Il programma celebrativo si concluderà il 18 dicembre al Teatro Neglia di Enna, dove saranno proclamati e premiati i vincitori del concorso «Memorie di Pietra, Trame di Futuro». Un’iniziativa che punta a coinvolgere il mondo scolastico nella riscoperta delle radici storiche e dell’identità culturale ennese, facendo del centenario un’occasione di partecipazione e valorizzazione della memoria collettiva.