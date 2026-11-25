Un presidio permanente contro la violenza di genere e una rete territoriale pronta a garantire continuità agli interventi di prevenzione e sostegno alle donne. È il risultato del progetto “Rete Territoriale Antiviolenza Amorù 2.0”, conclusosi nel Distretto Socio-Sanitario 21 che comprende i Comuni di Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria e Regalbuto. Un’iniziativa che assume più valore con la coincidenza della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il progetto con il Comune di Agira

Promosso da LIFE and LIFE ETS, in sinergia con il Comune di Agira, capofila del Distretto, il progetto ha replicato nell’Ennese il modello di rete nato a Palermo nel 2018. L’iniziativa rientra nel progetto Nora, cofinanziato dall’Unione Europea e promosso da ActionAid Italia e Fondazione Realizza il Cambiamento.

Momento centrale del percorso la costituzione, il 25 novembre 2025, dell’associazione di promozione sociale Rete Antiviolenza “Amorù” APS, che assicura una struttura organizzativa e operativa stabile sul territorio.

Lo sportello antiviolenza

Ad Agira è stato attivato uno sportello antiviolenza, punto di prima accoglienza, informazione e messa in sicurezza per le donne e i minori vittime di violenza assistita. «Lo sportello ha accolto richieste di donne in cerca di informazioni, segnale di un cambiamento di mentalità», ha sottolineato la psicologa Giordana Perrica.

Coinvolte due scuole

Il progetto ha coinvolto oltre mille studenti degli istituti scolastici di Leonforte e Agira con laboratori dedicati agli stereotipi di genere, all’affettività e alle diverse forme di violenza, comprese quelle economiche e online. Realizzata anche una formazione specialistica per gli operatori e sottoscritti protocolli d’intesa con enti pubblici e privati del territorio.

Numerose le iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, tra cui il flash mob «I Passi che non hanno fatto», organizzato ad Agira in occasione dell’8 marzo 2026.

«Il risultato più significativo è aver costruito un presidio territoriale stabile, trasformando una rete di relazioni in un punto di riferimento operativo», ha dichiarato Valentina Cicirello, vicepresidente di LIFE and LIFE ETS.

Lo sportello di Agira continuerà a essere operativo due volte a settimana su appuntamento. Per informazioni e richieste di aiuto è disponibile il numero 350 031 9187, attivo 24 ore su 24 con personale qualificato.