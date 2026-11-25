A Enna il Comune non riesce a risolvere i problemi delle strade, della pulizia e dell’illuminazione, ma potrebbe prima o poi riuscire a occuparsi anche dello Stretto di Hormuz. È la stoccata ironica del gruppo consiliare Mpa-Grande Sicilia, che interviene nella polemica sul caro carburante dopo le critiche di Enna Democratica e Prima Enna, due gruppi a sostegno dell’Amministrazione, per l’astensione del Mpa sull’ordine del giorno presentato in Consiglio comunale.

I consiglieri Francesco Comito, Ezio De Rose, Francesco Di Venti, Giusy Firrantello ed Emilia Lo Giudice difendono la propria posizione e contestano l’iniziativa della maggioranza.

«Il Comune non può intervenire sulle accise»

Secondo il gruppo, il caro carburante è un problema reale, ma riguarda competenze che non appartengono all’ente locale. Il Comune non può modificare le accise, fissare i prezzi alla pompa o decidere la politica energetica nazionale. Materie che spettano a Governo e Parlamento, mentre la Regione può sostenere i settori maggiormente esposti.

Nella nota vengono ricordati i 33 milioni di euro stanziati complessivamente dalla Regione Siciliana e gli oltre 2 miliardi di euro di interventi nazionali, tra tagli temporanei alle accise, buoni carburante e crediti d’imposta.

«La città ha altre priorità»

Per Mpa il Consiglio comunale dovrebbe concentrarsi sulle questioni sulle quali l’Amministrazione può incidere direttamente: strade, pulizia, illuminazione pubblica, manutenzione del territorio, trasporti e servizi ai cittadini.

La conclusione torna sul registro ironico: «Restiamo fiduciosi che, prima o poi, il Consiglio comunale riesca a risolvere anche la questione dello Stretto di Hormuz».

Poi l’affondo finale: prima della pace nel mondo, dell’intelligenza artificiale e della robotica, Mpa vorrebbe sapere quando Palazzo municipale intenda occuparsi concretamente delle condizioni della città.