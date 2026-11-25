Leonforte si prepara a fare i conti con una pagina del proprio passato. Lunedì 30 novembre, alle 16:30, il Consiglio comunale sarà chiamato a discutere e votare la proposta di revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924.

La questione figura all’ottavo punto dell’ordine del giorno della seduta consiliare. A richiamare l’attenzione sull’appuntamento è Antonio Barbera, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale, che ha trasmesso una nota per sottolineare la rilevanza storica e istituzionale della decisione.

Una vicenda che risale al 1924

Il conferimento della cittadinanza onoraria al dittatore fascista risale al periodo in cui il regime consolidava il proprio potere in Italia. Una vicenda tornata d’attualità dopo il ritrovamento della documentazione storica negli archivi comunali e il successivo percorso per arrivare alla proposta di revoca.

Non si tratta, dunque, soltanto di una formalità amministrativa, ma di una decisione che chiama in causa la memoria storica della comunità leonfortese.

Barbera: «Un’occasione per riaffermare i valori democratici»

Nella sua comunicazione, Barbera definisce il voto un’importante occasione per riaffermare i valori democratici e antifascisti sui quali si fonda la Repubblica italiana.

Il capogruppo PD ritiene che un passaggio di tale rilevanza meriti attenzione pubblica, affinché i cittadini possano conoscere le ragioni e il significato dell’iniziativa.