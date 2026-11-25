«Ho ormai capito che questa Giornata internazionale contro la violenza sulle donne è perfettamente inutile». È una posizione netta quella di Pierelisa Rizzo, giornalista professionista da 25 anni, corrispondente Ansa e collaboratrice de La Repubblica. Una riflessione che nasce da una lunga esperienza professionale, trascorsa anche a raccontare la violenza di genere, ma che si intreccia con episodi vissuti personalmente.

Rizzo ha lavorato accanto al giornalista della Rai Riccardo Iacona alla sua inchiesta sulla violenza sulle donne, poi confluita nel libro Se questi sono uomini, nel quale il giornalista si è occupato anche del femminicidio di Vanessa Scialfa, uccisa nel 2012 dal fidanzato convivente, condannato a trent’anni di carcere. Negli stessi anni è stata tra le protagoniste dello spettacolo Ferite a morte, scritto da Serena Dandini e portato in scena al Teatro Biondo di Palermo, accanto a colleghe come Lilli Gruber e attrici come Paola Cortellesi.

Una carriera lunga e articolata, che l’ha vista anche prima donna a condurre il telegiornale di Tele Enna e un programma di approfondimento, oltre che giornalista per Sky, quando ancora si chiamava Stream.

Perché consideri inutile la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne?

Perché le donne continuano a essere vittime di violenze istituzionali, economiche e sociali. È inutile che le facciamo denunciare quando poi le lasciamo sole, le colpevolizziamo, le abbandoniamo.

Nella tua lunga carriera giornalistica ha lavorato prevalentemente in ambienti professionali maschili. Si è mai sentita discriminata?

Sono nata in una famiglia molto tradizionalista, ma che mi ha educata alla parità di genere. Personalmente non mi sono mai sentita in difficoltà o discriminata nel mio rapporto professionale con gli uomini. Sono stata una donna che non è mai passata inosservata, ma sono sempre stata convinta che non siano le quote rosa a garantire la parità di genere, piuttosto la propria capacità.

So anche che nella maggioranza dei casi non è sempre così, perché molte donne vengono discriminate anche per la propria fisicità, per le modalità di relazionarsi al mondo maschile, per il solo fatto di essere donne. Perché se vuoi distruggere una donna, ne metti in dubbio l’onorabilità. E in piccoli centri come Enna il gioco è fatto.

Nel corso della tua attività professionale hai incontrato anche episodi di sessismo. Come ha reagito?

Ci sono state battute a doppio senso, complimenti poco opportuni, ai quali ho sempre risposto con l’ironia. Non c’è niente di più efficace per mettere in difficoltà un uomo che prova a fare il loves che rispondere con ironia.

Ricordo una volta in cui un alto funzionario di polizia fece un commento sui miei pantaloni di pelle e mi chiese che cosa significasse quando una donna indossava quel tipo di pantaloni. Io risposi: «Dottore, quando vuole glielo spiego». Finì lì e nacque un rapporto di grande rispetto professionale.

C’è stato però un episodio che ti ha ferita profondamente e che riguarda proprio il giudizio sulla sua persona?

Un alto ufficiale dei carabinieri, nel corso delle intercettazioni sull’inchiesta relativa al sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato in via definitiva a tre anni di carcere per violenza sessuale ai danni di minori, parlando al telefono con un prelato della diocesi di Piazza Armerina disse di me: «È una donna senza scrupoli di alcun genere. Tutte (le giornaliste, ndr) sono particolari, ma lei è particolarissima».

Io questo ufficiale lo avevo incontrato forse tre volte, in conferenza stampa, ed ero sempre stata rispettosa dei ruoli. Per giorni quelle parole, che chiaramente mettevano in dubbio la mia onorabilità, parola desueta ma attuale, mi hanno ferita a morte. Poi ho capito e cammino a testa alta, come sempre.

Che responsabilità hanno le giornaliste nel raccontare la violenza sulle donne?

Come giornaliste abbiamo una grande responsabilità sul linguaggio che usiamo nei nostri articoli.

E come donne e madri?

Abbiamo il dovere di educare i nostri figli maschi all’accettazione dei no, anche quando sembra tardi per fermarsi, e le nostre figlie a saper dire un no assertivo ancora prima che sia tardi.