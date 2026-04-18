Kiwanis Enna, premio Euno a Ilenia Petralcalvina, riconoscimento a Pierelisa Rizzo

Una serata intensa, partecipata e carica di significato quella organizzata dal Kiwanis Club di Enna nella suggestiva Sala Cerere, dove è stato conferito il Premio Euno alla giornalista Rai Ilenia Petracalvina. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma tra i momenti più identitari per la comunità ennese.

Una comunità che si ritrova nei suoi valori

L’evento ha visto la presenza di autorità civili e militari, rappresentanti del mondo kiwaniano, soci e numerosi cittadini. Ad aprire la serata è stata la presidente Mariapia Pavone, che ha richiamato il significato profondo dell’iniziativa: non un semplice riconoscimento, ma un momento in cui la città si riconosce nei propri valori fondanti.

Il Premio Euno, infatti, è stato presentato come simbolo di memoria e appartenenza, capace di raccontare l’identità di Enna e ciò che la comunità sceglie di custodire e tramandare nel tempo.

I protagonisti e i riconoscimenti

Nel corso della cerimonia è stato dato spazio anche ad altre figure del mondo dell’informazione e della cultura. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla giornalista di Ansa e La Repubblica Pierelisa Rizzo, apprezzata per il suo impegno quotidiano nel raccontare il territorio con sensibilità, attenzione e rispetto per le comunità locali.

Parole di apprezzamento anche per il Maestro Angelo Scalzo, autore materiale del Premio Euno, la cui opera rappresenta un legame concreto con l’identità artistica ennese.

Un plauso particolare è stato infine espresso al Comune di Enna, al sindaco e all’Ufficio Eventi per la collaborazione che ha consentito lo svolgimento dell’iniziativa nella prestigiosa cornice della Sala Cerere.

Il riconoscimento a Ilenia Petracalvina

Momento centrale della serata è stato il conferimento del Premio Euno alla giornalista Ilenia Petracalvina, accolta da un lungo applauso. Nel corso della motivazione è stato sottolineato il valore del suo percorso professionale nel servizio pubblico radiotelevisivo.

La presidente Pavone ha evidenziato come la giornalista abbia saputo interpretare il proprio ruolo come servizio autentico, basato sull’ascolto e su una narrazione rispettosa e attenta delle persone e dei territori.

Un impegno che, secondo quanto emerso durante la cerimonia, si traduce nella capacità di dare voce anche alle realtà meno visibili, mantenendo sempre saldo il legame con la propria terra d’origine.

Un messaggio per il futuro della città

Nel corso della serata è stato rivolto anche un pensiero agli Alfieri, indicati come esempio e speranza per il futuro. L’invito è quello di guardare a modelli positivi come fonte di ispirazione per costruire percorsi di crescita fondati su consapevolezza e responsabilità.

La manifestazione si è conclusa in un clima di forte partecipazione ed emozione, confermando il Premio Euno come un appuntamento capace di unire la città attorno ai valori della cultura, dell’impegno civile e del senso di comunità. Un riconoscimento che va oltre il merito individuale e che continua a raccontare, anno dopo anno, l’identità più autentica di Enna.