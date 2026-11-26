Il percorso internazionale di Davide Lo Surdo si arricchisce di due nuove prestigiose collaborazioni. Il chitarrista italiano, descritto da Rolling Stone come il chitarrista più veloce nella storia della musica, annuncia l’ingresso di Penn Elcom e XVive Audio tra i marchi che accompagneranno la sua attività artistica e professionale.

Due realtà internazionali che rappresentano innovazione, tecnologia ed eccellenza nel settore musicale. XVive Audio affiancherà l’artista con prodotti come More You HUB, V21 Echoman e M5 Wireless Microphone System, mentre Penn Elcom contribuirà alle sue infrastrutture professionali con soluzioni dedicate ai sistemi rack, alle attrezzature tecniche e alle connessioni audio da palco.

Per Lo Surdo, nato a Roma il 24 luglio 1999, queste collaborazioni si inseriscono in una carriera che ha già lasciato testimonianze in luoghi di straordinario valore storico e culturale. La sua chitarra DLS1 è stata conferita permanentemente al Sigal Museum negli Stati Uniti, accanto a strumenti legati a Beethoven, Mozart e Chopin. Una seconda chitarra utilizzata durante il tour a Cuba nel 2024 è stata destinata all’esposizione permanente presso il Museo Nazionale della Musica dell’Avana. Nello stesso anno, la Danimarca gli ha dedicato una statua in bronzo.

Presente nel libro Rock Memories Vol. 2 accanto a nomi immortali come Beatles, Pink Floyd, Jimi Hendrix e John Lennon, Davide Lo Surdo ha portato la propria musica sui palchi di numerosi Paesi, costruendo una carriera di respiro mondiale.

Le nuove collaborazioni con Penn Elcom e XVive Audio segnano un ulteriore passaggio in questo cammino, nel quale talento, innovazione e ambizione internazionale si incontrano.

Alcuni artisti attraversano il proprio tempo. Altri lasciano un segno destinato a superarlo.