Nella prestigiosa Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, a Roma, due riconoscimenti nell’ambito della VI edizione de “Il Testimone del Volontariato Italia”. Premiati l’impegno per l’inclusione delle persone con disabilità dell’associazione “I Portatori di Gioia” di Ceglie Messapica, rappresentata da Donato Gioia e l’esperienza di cooperazione internazionale di Paolo Moro, socio AIFO, a sostegno delle comunità più fragili della Repubblica Democratica del Congo

Il volontariato pugliese conquista un importante riconoscimento nazionale nella prestigiosa cornice del Senato della Repubblica. Giovedì 19 novembre 2026, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, a Roma, Donato Gioia, presidente ad honorem dell’Associazione di Promozione Sociale “I Portatori di Gioia” di Ceglie Messapica, e Paolo Moro, socio dell’AIFO – Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, sono stati insigniti del premio “Il Testimone del Volontariato Italia”, giunto alla sua sesta edizione.

Due esperienze differenti, accomunate dalla scelta di dedicare una parte significativa della propria vita agli altri, trasformando la solidarietà in un impegno concreto a favore della dignità umana, dell’inclusione sociale e della cooperazione internazionale.

La cerimonia ha rappresentato un momento di particolare emozione per i protagonisti, chiamati a raccontare percorsi personali e collettivi che testimoniano come il volontariato possa diventare uno strumento di cambiamento, capace di superare le barriere sociali, culturali e geografiche.

Lo scorso anno, a ricevere il riconoscimento di Testimone del volontariato è stato il Dott. Franco Colizzi, per l’impegno nei confronti delle persone con demenza.

Donato Gioia: dall’esperienza personale alla costruzione di una comunità inclusiva

Per Donato Gioia, il riconoscimento rappresenta un traguardo condiviso con l’intera comunità dell’associazione “I Portatori di Gioia”, nata nel 2021 a Ceglie Messapica come ensemble musicale e progressivamente cresciuta fino a diventare un laboratorio permanente di inclusione, creatività e solidarietà.

Guidata dalla direttrice artistica Mafalda Pistillo, l’associazione promuove percorsi rivolti soprattutto a giovani con disabilità fisiche e psichiche, favorendone l’autonomia, la socializzazione e lo sviluppo delle competenze attraverso attività artistiche, musicali e artigianali.

Tra le esperienze realizzate figurano laboratori di serigrafia naturale, produzione di carta artigianale attraverso il recupero di materiali, iniziative nelle scuole e nei centri diurni, oltre a progetti musicali dedicati anche ai caregiver. Particolarmente significativo è il percorso che ha visto alcuni giovani partecipanti diventare tutor, assumendo un ruolo attivo nella conduzione dei laboratori.

Nel suo intervento al Senato, Donato Gioia ha voluto condividere il significato più profondo del premio, ricordando le persone che lo hanno accompagnato nel proprio percorso.

«Questo premio non è mio, è di tutta la mia associazione, I Portatori di Gioia. Anzi, faccio fatica a chiamarla associazione. Per me è una famiglia», ha dichiarato, rivolgendo un ringraziamento particolare a Mafalda Pistillo, Andrea Cannalire, ai tanti volontari che ogni giorno aiutano e alle famiglie.

Parole particolarmente intense sono state dedicate alla propria esperienza personale, segnata fin dall’infanzia da difficoltà di salute e dalla determinazione a trasformare quelle esperienze in un’occasione per aiutare gli altri.

«La mia famiglia mi ha dato la forza di uscire, di aprirmi al mondo, di non nascondermi e soprattutto di credere nelle mie capacità. Basta qualcuno che creda in te per trovare il coraggio di credere finalmente in te stesso».

Gioia ha inoltre rivolto un saluto e un ringraziamento al dottor Franco Colizzi, ricordando il ruolo avuto nel suo avvicinamento al mondo del volontariato.

Paolo Moro: venticinque anni di cooperazione internazionale e solidarietà in Congo

Di altrettanto significativo valore umano è il riconoscimento conferito a Paolo Moro, socio AIFO, protagonista di un lungo percorso di cooperazione internazionale nella Repubblica Democratica del Congo.

Un impegno sviluppato nell’arco di oltre venticinque anni, durante i quali Moro ha contribuito alla realizzazione di interventi fondamentali per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali, operando in territori caratterizzati da gravi difficoltà economiche, sociali e sanitarie.

Tra i risultati più significativi della sua attività figurano la ricostruzione di una centrale idroelettrica e la realizzazione di un ospedale in una zona particolarmente disagiata del Paese africano, interventi che hanno contribuito a rafforzare l’accesso a servizi essenziali.

Nel ricevere il premio, Moro ha scelto di dedicare il riconoscimento innanzitutto alla moglie, per aver condiviso le difficoltà, le lunghe assenze e le preoccupazioni legate ai rischi affrontati durante le missioni.

Ha poi ricordato tutte le persone che, nel corso di un quarto di secolo, hanno sostenuto le attività di cooperazione, rendendo possibile la realizzazione di progetti e iniziative a favore delle comunità congolesi.

Particolarmente sentito il riferimento alla dottoressa Chiara Castellani, medico e missionaria, con la quale ha condiviso gran parte della propria esperienza africana.

«È una di quelle donne che veramente cambiano il mondo. A me ha cambiato la vita», ha affermato Moro, ricordando il percorso umano e professionale condiviso in Congo.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre sottolineato come il suo contributo sia andato ben oltre il semplice sostegno a iniziative solidaristiche, traducendosi nella costruzione di infrastrutture e servizi capaci di produrre benefici concreti e duraturi per le popolazioni locali.

L’esperienza di Paolo Moro si inserisce nell’impegno di AIFO – Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, organizzazione impegnata nella cooperazione internazionale, nella tutela dei diritti umani e nella promozione dell’inclusione delle persone con disabilità e delle comunità più vulnerabili. Attraverso progetti di sviluppo, interventi sociosanitari e iniziative di sensibilizzazione, AIFO promuove una cultura della solidarietà fondata sulla dignità della persona e sulla partecipazione delle comunità locali.

Dalla Puglia all’Africa, il valore universale della solidarietà

I riconoscimenti attribuiti a Donato Gioia e Paolo Moro mettono in luce due dimensioni complementari del volontariato: da una parte l’impegno quotidiano per l’inclusione delle persone con disabilità e il sostegno alle famiglie, dall’altra la cooperazione internazionale come strumento per contrastare le disuguaglianze e garantire condizioni di vita dignitose alle comunità più vulnerabili.

Esperienze che richiamano anche i principi promossi dal Festival della Cooperazione Internazionale, la cui decima edizione si è svolta nell’ottobre 2026 coinvolgendo diversi comuni pugliesi in un articolato programma di iniziative dedicate ai diritti umani, alla pace, alla disabilità e alla solidarietà tra i popoli.

La partecipazione dei Portatori di Gioia alle attività del Festival e il legame con l’esperienza associativa di AIFO testimoniano l’esistenza di una rete territoriale nella quale volontariato, cultura, inclusione e cooperazione internazionale trovano occasioni di incontro e collaborazione.

Il riconoscimento conferito nella sede del Senato della Repubblica assume così un significato che supera la dimensione individuale, valorizzando il lavoro delle associazioni, dei volontari e delle comunità che quotidianamente contribuiscono alla costruzione di una società più attenta ai diritti e ai bisogni delle persone.

Due storie diverse, unite da un principio comune: la solidarietà acquista il suo significato più autentico quando diventa partecipazione, responsabilità e capacità di migliorare concretamente la vita degli altri.