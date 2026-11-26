Enna si prepara a rinnovare la devozione al beato Girolamo De Angelis, compatrono della città. Prendono il via oggi, giovedì 26 novembre, i festeggiamenti in suo onore, che accompagneranno la comunità fino al 5 dicembre, giornata clou delle celebrazioni religiose e popolari.

Al via la novena nella chiesa di San Bartolomeo

Ogni giorno, alle 18, sono previsti la recita del Rosario e della coroncina in onore del beato, seguiti dalla celebrazione eucaristica presieduta da diversi sacerdoti e animata dalle realtà cittadine.

La prima giornata sarà caratterizzata da un momento particolarmente significativo: il primo anniversario della consacrazione dell’altare e della dedicazione della chiesa di San Bartolomeo.

La reliquia al centro Santa Lucia e la processione dei bambini

Sabato 28 novembre la reliquia del beato farà tappa al centro di accoglienza Santa Lucia. Alle 20 spazio alla musica con il concerto dell’Associazione sinfonica musicale provinciale ennese.

Domenica 29 novembre, alle 8.30, sarà celebrata la messa all’ospedale Umberto I. Nel pomeriggio protagonisti saranno i bambini, con una piccola processione per le vie del quartiere accompagnata dai tamburi di Villarosa.

Il 4 dicembre la celebrazione con i Vigili del Fuoco

Giovedì 4 dicembre, alle 10, il Duomo ospiterà la celebrazione con i Vigili del Fuoco di Enna, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara e del beato Girolamo, loro protettori.

Alle 18.30 si terrà la celebrazione eucaristica nella vigilia della festa, con la memoria del martirio.

Il 5 dicembre la processione solenne e l’affidamento della città

La giornata conclusiva si aprirà alle 8 con lo sparo di colpi a cannone. Nel corso della mattinata saranno celebrate le messe nella chiesa di San Bartolomeo.

Alle 17 partirà la solenne processione per le vie cittadine, diretta al Duomo, dove sarà celebrata la messa alla presenza delle autorità civili e militari e del Collegio dei Rettori. Al termine della celebrazione il sindaco affiderà la città al beato Girolamo. La processione farà quindi ritorno alla chiesa di San Bartolomeo, concludendo i festeggiamenti.