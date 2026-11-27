Chi raccoglierà l’eredità politica di Piero Capizzi alla guida del Comune di Calascibetta? È questa la domanda che comincia ad animare il dibattito politico in vista delle elezioni amministrative della primavera 2027. Sullo sfondo c’è la possibile ricandidatura dell’attuale sindaco alla presidenza del Libero Consorzio comunale di Enna, eventualità che aprirebbe inevitabilmente la partita per la successione a Palazzo di Città.

Tra i nomi che iniziano a circolare c’è quello di Salvatore Cucci, attuale presidente del Consiglio comunale. Secondo indiscrezioni, Cucci sarebbe intenzionato a staccarsi dall’attuale squadra di governo per tentare la corsa alla carica di primo cittadino, facendo leva sull’esperienza maturata in questi anni di attività amministrativa.

Ma la partita è aperta anche all’interno del Partito democratico. Il Pd starebbe valutando una possibile candidatura giovane, mentre resta da capire quale sarà il ruolo di Maria Rita Speciale, esponente dello stesso partito. Al momento non ci sono investiture ufficiali e ogni scenario resta legato agli sviluppi politici dei prossimi mesi.

Il futuro di Capizzi e la riforma delle Province

A condizionare gli equilibri locali è soprattutto la riforma delle Province, con il via libera del Consiglio dei ministri al ripristino dell’elezione diretta degli organi di governo. Una prospettiva che potrebbe riportare Piero Capizzi al centro della competizione elettorale per la guida dell’Ente di area vasta ennese. La sua eventuale ricandidatura, sostenuta dal Pd, libererebbe così la poltrona di sindaco di Calascibetta.

Prima di ufficializzare candidature e alleanze, bisognerà comunque attendere il recepimento della normativa nazionale da parte dell’Assemblea regionale siciliana. All’Ars risultano depositati tre disegni di legge sulla materia, il cui percorso è stato rallentato proprio in attesa di conoscere le decisioni del Governo nazionale sul superamento della riforma Delrio.

L’eredità amministrativa e la sfida per il successore

Chi si candiderà a sindaco dovrà confrontarsi anche con il peso dell’esperienza amministrativa di Capizzi, alla guida del Comune per quindici anni. Nel corso dei suoi mandati, insieme alla squadra di governo, sono stati realizzati interventi per decine di milioni di euro.

Tra le opere più significative figurano la struttura sportiva di contrada Pianolonguillo, l’apertura di piazza San Pietro, con il suo belvedere, e la riqualificazione di piazza Santa Barbara, dove sono stati realizzati nuovi parcheggi. A queste si aggiungono il progetto di raccolta differenziata porta a porta e la realizzazione del Centro comunale di raccolta.

Un’eredità amministrativa importante, dunque, che rappresenterà uno dei principali terreni di confronto per chi ambirà alla guida del Comune. La successione a Capizzi non sarà soltanto una questione di nomi, ma anche di programmi, continuità amministrativa e nuovi equilibri all’interno del centrosinistra xibetano.