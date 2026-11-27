Piazza Armerina, 2 chili di hashish in un pacco dalla Spagna: arrestato
Piazza Armerina - 27/11/2026
Due chilogrammi di hashish nascosti in un pacco postale proveniente dalla Spagna e destinato a Piazza Armerina. È il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’attività di contrasto ai traffici illeciti disposta dal Comando Provinciale di Enna.
L’operazione è stata condotta dai militari della Tenenza di Piazza Armerina, sotto il coordinamento del Comandante Provinciale e del Comandante del Gruppo di Enna.
Il controllo al momento del ritiro
Dopo aver individuato la possibile spedizione di droga, i finanzieri hanno predisposto un servizio di monitoraggio e osservazione presso l’agenzia del corriere incaricata della consegna.
L’attività ha consentito di identificare il destinatario del pacco, successivamente sottoposto a controllo al momento del ritiro. All’interno della spedizione i militari hanno trovato due chilogrammi di hashish, immediatamente sottoposti a sequestro.
Arresti domiciliari per il destinatario
Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, il destinatario, risultato essere di nazionalità italiana, è stato posto agli arresti domiciliari. Oltre alla sostanza stupefacente, le Fiamme Gialle hanno sequestrato anche un telefono cellulare in uso all’uomo.
Le indagini proseguono per ricostruire la provenienza e la destinazione della sostanza e individuare eventuali ulteriori soggetti coinvolti nella vicenda.