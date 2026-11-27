Startup Lab: Hack the Gap accoglie candidature fino al 4 dicembre. Il percorso è aperto a studenti, lavoratori e persone in cerca di occupazione, anche senza un’idea già definita.

Per chi studia o vive nell’Ennese e vuole avvicinarsi al mondo dell’impresa, a dicembre c’è un’occasione di formazione a Catania. Startup Lab: Hack the Gap, il programma organizzato da Isola Catania con il sostegno di UniCredit e in partnership con SheTech, mette a disposizione 50 posti gratuiti. Le candidature devono essere presentate entro venerdì 4 dicembre 2026. Il percorso prevede un webinar online e tre giornate di lavoro in presenza. L’obiettivo è capire se un’idea può funzionare sul mercato, attraverso il confronto con potenziali clienti e il supporto di mentor. Non occorre avere già un progetto pronto: si può partecipare anche per portare le proprie competenze all’interno di un gruppo.

Chi può candidarsi

Il laboratorio si rivolge in particolare agli studenti universitari di qualsiasi corso, ma è aperto anche a chi lavora o cerca un’occupazione. È possibile candidarsi individualmente oppure in gruppo, con un’idea definita o senza. I team nasceranno durante il bootcamp, mettendo insieme percorsi e capacità differenti: competenze tecniche, progettazione, conoscenza di un settore e comunicazione. Nel gruppo selezionato, ogni genere sarà rappresentato almeno al 40%.

Si comincia lunedì 7 dicembre, dalle 18 alle 20, con un webinar online che presenterà il metodo e gli strumenti del programma. Il laboratorio in presenza si svolgerà negli spazi di Isola, a Catania, dall’11 al 13 dicembre. Venerdì 11 chi desidera proporre un’idea avrà un minuto per illustrarla. Intorno alle proposte più votate si formeranno i gruppi di lavoro. Sabato 12 i partecipanti si concentreranno sulla verifica dei progetti: incontri con i mentor, confronto con possibili clienti e utilizzo del Lean Canvas, lo strumento che aiuta a definire gli elementi essenziali di un modello d’impresa. Sono previsti anche un workshop sull’intelligenza artificiale e la realizzazione di un prototipo. Domenica 13 dicembre, dalle 17, i team presenteranno i progetti a una giuria.

«Scoprire se un’idea regge alla prova del mercato»

“Hack the Gap nasce per colmare tre divari che frenano la Sicilia: quello di genere, quello tra Nord e Sud e quello rispetto all’Agenda 2030. Lo Startup Lab è il modo più diretto per cominciare: tre giorni per scoprire, insieme alle altre persone che partecipano, a mentor, esperte ed esperti, se un’idea regge alla prova del mercato”, dice Antonio Perdichizzi, presidente di Isola Catania.

Come presentare la domanda

La candidatura si presenta attraverso il modulo online. La selezione tiene conto della motivazione, di un primo passo compiuto nell’ultimo anno e di un piano per i tre mesi successivi, anche nell’eventualità di non accedere al programma. Quel primo passo può essere un corso, un progetto o un tentativo non riuscito: non è necessario avere già avviato un’attività. Per chi arriva dall’Ennese, va considerato l’impegno richiesto: le persone selezionate dovranno seguire l’intero percorso, compresi i tre giorni in presenza a Catania. Prima della scadenza delle candidature è previsto anche un incontro per conoscere l’iniziativa. Mercoledì 2 dicembre, dalle 17.30 alle 20, Isola ospiterà il Tech Drinks di SheTech in edizione Hack the Gap, aperto a tutte e a tutti. Informazioni e modulo di candidatura sul sito di Isola Catania.