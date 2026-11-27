Il futuro dell’Irccs Oasi Maria SS di Troina torna al centro del dibattito politico regionale. Le difficoltà finanziarie dell’istituto, che rappresenta un presidio sanitario di riferimento anche fuori dalla Sicilia e una realtà occupazionale fondamentale per il territorio ennese, sono state al centro dei lavori della VI Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari dell’Assemblea regionale siciliana.

A sollevare la questione è stato il deputato regionale Fabio Venezia, che ha sollecitato un intervento del Governo e del Parlamento siciliano affinché vengano assicurate all’istituto le risorse indispensabili per proseguire nell’erogazione dei servizi. L’Oasi Maria SS è un ospedale classificato inserito nella rete ospedaliera regionale e rappresenta un punto di riferimento che va ben oltre i confini della Sicilia. Tra i suoi utenti figurano infatti anche pazienti provenienti da diverse regioni del Nord Italia, tra cui Piemonte e Lombardia.

Un credito di 24 milioni nei confronti della Regione

Un primo passo verso una possibile soluzione sarebbe stato compiuto nelle Commissioni regionali Bilancio e Salute. I componenti, superando le appartenenze politiche, avrebbero condiviso una proposta da trasformare in una disposizione normativa da inserire nella prossima legge di stabilità.

Al centro della questione c’è soprattutto il mancato versamento, da parte dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle somme dovute per le funzioni assistenziali e le prestazioni effettuate dall’Oasi nel periodo compreso tra il 2021 e il 2026. Attività che, secondo quanto riferito da Venezia nel suo intervento all’Ars, sono state regolarmente svolte e rendicontate. Le relative somme sarebbero state inoltre certificate dallo stesso Assessorato.

Il credito vantato dall’istituto nei confronti della Regione ammonta a 24 milioni di euro. Una cifra considerevole, che rappresenta uno dei principali elementi alla base delle attuali difficoltà finanziarie.

Le conseguenze sul territorio e sull’occupazione

La vicenda non riguarda soltanto la tenuta economica di una struttura sanitaria, ma investe direttamente l’intera comunità di Troina. L’Oasi Maria SS costituisce infatti uno dei principali motori occupazionali del territorio, con circa 800 dipendenti secondo i dati riportati nella ricostruzione della vicenda. Si tratta della maggiore concentrazione di lavoratori dipendenti della provincia di Enna.

Non tutti gli occupati risiedono a Troina: una parte consistente raggiunge quotidianamente l’istituto da altri comuni e centri della Sicilia. In un paese di circa 8 mila abitanti, un’eventuale crisi dell’Oasi avrebbe inevitabilmente conseguenze economiche e sociali di vasta portata. La struttura rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio, ma proprio questa centralità alimenta le preoccupazioni di cittadini e lavoratori.

La gravità della situazione emerge anche da un altro elemento richiamato da Venezia: l’Oasi Maria SS avrebbe presentato al Tribunale ordinario di Palermo un’istanza per ottenere l’applicazione delle misure protettive del patrimonio nei confronti dei creditori, previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto con il decreto legislativo 14 del 2019. Un passaggio che segnala quanto le difficoltà dell’istituto possano essere più ampie del solo credito di 24 milioni vantato nei confronti dell’amministrazione regionale.

Una crisi che si ripete: il precedente del 1986

Le difficoltà finanziarie dell’Oasi non rappresentano un episodio isolato nella storia dell’istituto. Già nel 1986, esattamente quarant’anni fa, la struttura attraversò una crisi economica di notevole entità, superata grazie all’intervento del legislatore regionale. L’articolo 11 della legge regionale numero 16 del 28 marzo 1986 assegnò all’istituto 12 miliardi delle vecchie lire, una somma particolarmente rilevante per quei tempi.

A rendere possibile quel risultato fu l’impegno del deputato regionale dell’epoca, Franco Amata, che poté contare anche sul sostegno del Partito comunista locale.

Il ripetersi di situazioni di difficoltà finanziaria, a distanza di decenni, pone inevitabilmente interrogativi sulle cause profonde dei problemi. Si tratta di criticità legate a fattori strutturali mai risolti oppure di questioni che, pur essendo note, non sono state affrontate in maniera definitiva? È una domanda che oggi torna di attualità e che non può essere elusa.

La necessità di ripensare la governance dell’istituto

Accanto all’intervento economico della Regione, emerge dunque l’esigenza di aprire una riflessione più ampia sul futuro dell’Oasi. Una realtà di queste dimensioni, dalla quale dipendono centinaia di famiglie e una parte significativa dell’economia cittadina, non può essere considerata una questione che riguarda soltanto i vertici dell’istituto.

Occorre un coinvolgimento più incisivo della comunità, delle istituzioni locali, delle rappresentanze politiche e dei lavoratori attraverso le organizzazioni sindacali. La salvaguardia dell’Oasi richiede attenzione, partecipazione e un confronto sulle prospettive organizzative e gestionali.

In questa prospettiva si inserisce anche la necessità di superare un modello di gestione fortemente accentrato, legato alla figura del fondatore don Luigi Ferlauto e all’impostazione da lui lasciata in eredità. Un modello che, secondo l’analisi critica contenuta nella ricostruzione della vicenda, avrebbe contribuito a determinare le difficoltà finanziarie ricorrenti.

Il sostegno economico regionale può rappresentare una risposta immediata, ma la questione di fondo resta quella della sostenibilità nel tempo. Per garantire la sopravvivenza dell’Oasi Maria SS non basterà trovare le risorse necessarie a superare l’emergenza: servirà anche un cambiamento nella gestione e nella capacità di affrontare quelle criticità strutturali che, da quarant’anni, continuano a ripresentarsi.