Si chiama Federica Parrinelli la vittima dell’incidente mortale avvenuto nel pomeriggio sulla Sp 4 tra due auto. La donna, 23 anni originaria di Valguarnera, stava per fare rientro a casa dopo aver lasciato il luogo di lavoro.

Il saluto ai colleghi e poi la tragedia

Era impiegata al Sicilia Outlet Village e stando ad alcune ricostruzioni al vaglio della Polizia municipale di Valguarnera e dei carabinieri, dopo aver salutato i suoi colleghi di lavoro, si è messa al volante della sua auto, una Toyota Yaris, ma non avrebbe mai potuto immaginare che a casa non ci sarebbe mai arrivata.

L’impatto con l’altra macchina

Secondo una tesi investigativa, la 23enne era arrivata all’ingresso di Valguarnera, in contrada Paparanza, quando ha avuto uno scontro violento con l’altra macchina, condotta da un uomo, poi trasportato in ospedale. La vittima è deceduta nello spazio di pochi istanti, troppo gravi le ferite per consentire ai soccorsi di tentare di salvarle la vita.

La comunità sotto shock

Una notizia che è arrivata velocemente a Valguarnera dove la ragazza era conosciuta: numerose le testimonianze di cordoglio sui social.