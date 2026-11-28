Il dolore di un’intera comunità per la morte di Federica Parrinelli, la giovane di 23 anni deceduta nel tragico incidente stradale sulla Sp4 mentre si recava al lavoro. A esprimere il cordoglio di Valguarnera è la sindaca Carmen Cutrona, che ha affidato a una nota un messaggio di vicinanza alla famiglia della ragazza.

La notizia appresa da Cutrona a Verona

La prima cittadina ha appreso la notizia mentre si trovava all’aeroporto di Verona, in occasione degli impegni legati all’Anci. Una notizia che ha profondamente colpito l’amministrazione comunale e l’intera comunità.

«Una vita spezzata troppo presto, nel pieno dei suoi sogni, dei suoi progetti, del suo futuro», scrive Cutrona, dando voce allo sgomento per una giovane esistenza interrotta a soli 23 anni.

Il cordoglio dell’amministrazione alla famiglia

A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta Valguarnera, la sindaca esprime «il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, ai genitori, ai parenti e a tutti coloro che le hanno voluto bene».

Parole particolarmente toccanti quelle con cui Cutrona conclude il suo messaggio, richiamando anche la propria dimensione personale: «Da Sindaco e da madre, non posso che condividere il vostro strazio. Non ci sono parole che possano colmare un vuoto così grande».

Un abbraccio rivolto soprattutto ai genitori di Federica, mentre Valguarnera si stringe attorno alla famiglia in un momento di dolore che coinvolge tutta la città. La giovane, con la sua morte, lascia un vuoto profondo e una comunità che oggi piange una delle sue figlie.