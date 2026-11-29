Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di Dittaino e Agira, in direzione Palermo. Lo scontro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due autovetture.

La vittima è un 50enne

La vittima è il conducente di una delle due auto, MV, classe 1976. La donna alla guida dell’altro veicolo è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Enna.

L’allarme è scattato intorno alle 5.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, il personale sanitario, la Polizia stradale e l’Anas.

Il tratto autostradale interessato è attualmente chiuso al transito in direzione Palermo per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

