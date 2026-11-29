Jacopo Gessaro è stato riconfermato alla guida provinciale di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia. La sua elezione è arrivata nel corso del congresso celebrato a Enna, al quale hanno preso parte diversi esponenti del partito.

I vertici di Fratelli d’Italia

Presenti il commissario regionale di FdI Luca Sbardella, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, l’europarlamentare Ruggero Razza e la deputata nazionale Eliana Longi.Una partecipazione che ha dato al congresso una dimensione politica più ampia rispetto al rinnovo degli organismi giovanili, in una fase in cui Fratelli d’Italia è impegnata a ridefinire i propri assetti nel territorio ennese.

Le priorità di Gessaro

Gessaro, subito dopo la riconferma, ha indicato proprio nei giovani uno dei punti da cui il partito intende ripartire in provincia. «È stato un evento cruciale per ribadire che Fratelli d’Italia a Enna e in provincia ripartirà e ripartirà dai ragazzi», ha dichiarato.Il presidente ha inoltre sottolineato il significato della presenza dei vertici del partito, sostenendo che FdI sta costruendo «una classe politica che non è solo quella del futuro, ma anche quella del presente».

Le condizioni del partito

La riconferma alla guida di Gioventù Nazionale si colloca dunque nel quadro del riassetto politico provinciale del partito dopo le dimissioni del presidente, Nino Cammarata. A breve sarà annunciato un commissario provinciale ma altri due gestiranno le sezioni cittadine di Enna e Piazza Armerina.