Strazio, commozione ed immensa tristezza a Valguarnera durante i funerali di Federica Parrinelli, la giovane di 23 anni, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto ieri sulla Sp4 mentre stava per recarsi al lavoro, al Sicilia Village Outlet.

Ma dentro il cuore di tutti forse anche tanta rabbia per aver visto una giovane vita spezzarsi tutta d’un tratto. Senza un perché. Una Chiesa Madre piena all’inverosimile composta in gran parte da giovani: colleghi di lavoro, di studio, amici di una vita e semplici conoscenti ha accolto la bara avvolta da un cuscino di rose. Così la comunità ha voluto dare l’estremo saluto alla cara Federica volata in cielo alla sola età di 23 anni.

Un destino crudele accanitosi contro questo splendido esemplare di donna, l’ha portata via per sempre, nel momento in cui cercava di realizzare i suoi sogni, i suoi desideri e le sue aspettative. Sogni infranti definitivamente da un terribile schianto contro un’altra auto mentre si recava al lavoro.

Federica, una ragazza solare con tanti sogni per il futuro

Federica dai bellissimi occhioni verdi, come la raccontano gli amici, era una ragazza dolce, solare e piena di entusiasmo che sapeva quel che voleva. Il suo tempo era scandito da casa, lavoro e studio. Lavorava presso il Sicilia Outlet Village e voleva ben presto laurearsi in Scienze della Formazione per coltivare quelli che erano i suoi desideri da grande. Ma non ce l’ha fatta. Federica non è più tra noi, gli Angeli del Paradiso l’hanno accolta in cielo.

L’omelia di Don Samuel La Delfa: «La vita è una sola e non va sprecata»

“Quell’affetto che ha avuto in vita lo troverà nel regno dei cieli, accolta da Dio”. Queste le parole di Don Samuel La Delfa durante l’omelia. “Rappresenta sicuramente una grande perdita per i genitori, per il fratello, per il fidanzato e per l’intera comunità, ma sappiate che né morte e né vita potrà mai separarci dalle persone che abbiamo amato”.

E poi rivolto ai giovani: La vita cari ragazzi è una sola e non va sprecata, non dissipiamola, non buttiamola via. Federica ne sono sicuro, vivrà sempre nel cuore di tutti, prego il Signore affinché dia serenità e rassegnazione ai genitori e a quanti l’hanno amata e voluto bene, di certo noi non la dimenticheremo.”

Il lungo corteo fino al cimitero

Finita la cerimonia, un lungo corteo l’ha accompagnata in religioso silenzio presso il cimitero.